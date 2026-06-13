סיכום חדשות השבת: גם הערב (שבת) עדיין לא ברור האם ומתי ארצות הברית ואיראן יחתמו על הסכם, שיוביל לסיומה הסופי של הלחימה. במקביל, רשת CNN דיווחה כי איראן האיצה באופן דרמטי בשבועות האחרונים את מאמציה לחסום את הגישה למאגר האורניום המועשר שלה.

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טראמפ: מתכננים לחתום על העסקה מחר, נאסוף את האורניום "בזמן המתאים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב כי "העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם מחר ואחריה צפוי להיפתח מצר הורמוז". הוא הוסיף: "נאסוף את האורניום הקבור 'בזמן המתאים'".

מוקדם יותר היום הודיע ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, כי ארצות הברית ואיראן "קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם, וסביר להניח שהמגעים יסתיימו תוך 24 שעות". טראמפ שיתף בפוסט שפרסם את דבריו של שריף, אולם האיראנים הכחישו: "החתימה על מזכר ההבנות לא תהיה מחר, לא שוללים שתהיה בימים הקרובים" (הכתבה המלאה).

דיווח: איראן מוטטה ומלכדה במוקשים את מנהרות האורניום

רשת CNN דיווחה היום (שבת) כי איראן האיצה באופן דרמטי בשבועות האחרונים את מאמציה לחסום את הגישה למאגר האורניום המועשר שלה. בין היתר, היא מוטטה מנהרות ומלכדה כניסות במוקשים וחומרי נפץ. לפי חמישה מקורות המעורים בפרטי המודיעין האמריקני, הגעה אל כחצי טון של האורניום ברמת העשרה גבוהה הפכה כעת למשימה קשה, מסוכנת וממושכת בהרבה מכפי שהייתה רק לפני חודש. המהלך מציב אתגר מורכב במיוחד עבור הממשל האמריקני, המנסה לגבש הסכם לפינוי החומר הגרעיני והשמדתו (הכתבה המלאה)

אימה בכינרת: תנים תקפו ופצעו נופשים

אירוע חריג ומבהיל התרחש במהלך הלילה (בין שישי לשבת) באזור הכינרת, כאשר מספר נופשים ננשכו על ידי תנים בסמוך לחוף דוגה. 11 נופשים, בהם שלושה קטינים, פונו למרכז הרפואי צפון (פוריה) כתוצאה מנשיכות, ובהמשך קיבלו טיפול נגד כלבת. מירה גונן, סבתה של אחת הילדות שננשכו, שחזרה בדמעות: "באמצע הלילה נכנס אלינו תן לאוהל ממש מהריץ'-רץ' למטה. כולנו נבהלנו והוא נשך את הילדה בפנים. הוא יצא מהאוהל אבל המשיך לנשוך. לא רצינו שהחופשה תסתיים כך" (הכתבה המלאה)

טרגדיה בבית החולים דנה: פעוט בן 3 נפטר מ"חיידק אלים"

טרגדיה קשה התרחשה היום (שבת) בבית החולים "דנה" לילדים, שבמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. פעוט בן 3 הובא למחלקה לרפואה דחופה כשהוא במצב של שוק זיהומי קשה, עם חשד קליני מובהק למנינגוקוקסמיה. הצוות הרפואי בבית החולים פתח באופן מיידי במאמצי החייאה נרחבים ואינטנסיביים במטרה לייצב את מצבו, אך למרבה הצער, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו (הכתבה המלאה).