ריאיון מיוחד עם הבכיר האוסטרלי: "לא עשינו מספיק"

כבר שלושה ימים שממשלת אוסטרליה מגמגמת, לא בדיוק מתנצלת - ובעיקר לא לוקחת אחריות על המדיניות שתרמה בין היתר ליצירת התנאים לטבח בחוף בונדי. הערב (רביעי) לראשונה, חבר הפרלמנט האוסטרלי היהודי מארק דרייפוס, התייצב לראשונה מול מצלמת i24NEWS כדי לענות לשאלות הקשות.

דרייפוס, בכיר במפלגת הלייבור האוסטרלית של ראש הממשלה אנת'וני אלבניזי, חווה בשנים האחרונות לא מעט תקריות אנטישמיות. הוא שיתף כי "ידעתי שזה חייב להיות מופנה כלפי הקהילה שלנו, וזה התברר כנכון. זה הסיוט הגרוע ביותר של הקהילה היהודית באוסטרליה. רבים חששו זמן רב שיהיה אירוע אלים כזה או אחר". עוד אמר ש"חלק מהאנשים חשבו שזה מתאים להפנות אלי השפלות רק משום שאני חבר פרלמנט יהודי. ואני לא לבד בזה. פקידים רבים בפרלמנט נתקלו בהתקפות בגרפיטי, כולל שלי".

עד חודש מאי האחרון, דרייפוס היה התובע הראשי בממשלה האוסטרלית. בריאיון הוא התעקש: "עשינו לא מעט כדי להיאבק באווירה הרעילה". בנוסף, טען כי "כל זה היה מובן באוסטרליה. היו פגישות ציבוריות בסולידריות עם ישראל. נכחתי בהרבה מהפגישות הללו, ואם היית אומר לי ב-8 באוקטובר או ב-9 באוקטובר או בשבועות שלאחר מכן שתהיה עלייה בשנאת יהודים באוסטרליה בשנים הקרובות, לא הייתי מאמין לכך, אבל זה מה שקרה בשנתיים האחרונות".

"עשינו את מה שחשבנו שהוא מספיק. כרגע, ברור שאנחנו צריכים לעשות יותר", הוא הוסיף, "אבל כדי להזכיר חלק מהדברים שעשינו, לפני ה-7 באוקטובר, הוצאנו את מועל היד מחוץ לחוק. הוצאנו מחוץ לחוק הצגת סמלים נאציים, מכירת זכרונות נאציים, משהו שקרה לפני שנים רבות בגרמניה אך מעולם לא קרה באוסטרליה. הצגנו חוקים פליליים חדשים נגד דיבור שנאה. מינינו אישה יהודיה אוסטרלית נכבדת מאוד, ג'יליאן סיגל, לנציגה המיוחדת הראשונה של אוסטרליה במאבק באנטישמיות, תפקיד הקיים במדינות רבות.

והכי חשוב, השקענו עשרות מיליוני דולרים בביטחון עבור ארגוני הקהילה היהודית... ברור שצריך לעשות עוד".

במהלך הריאיון דחה חבר הפרלמנט את דברי הבכירים הישראלים שיש קשר בין הביקורת האוסטרלית על ישראל וההכרה במדינה פלסטינית לבין גל האנטישמיות והשנאה במדינה: "אני לא מבין את הקשר הזה ואני ממשיך לא להבין את הקשר שנוצר שם. זה לא ברור לי איך הכרה בפלסטין או הצגת התנאים שיש למלא כדי שהממשלה האוסטרלית תכיר בפלסטין יכולה להיחשב כהמרצת אנטישמיות בכלל. אוסטרליה ממשיכה להיות מחוייבת לפתרון שתי המדינות". למרות זאת, לדרייפוס יש מסר ברור: "אתם צריכים להבין שכעת כולם יתגייסו למאבק באנטישמיות".

