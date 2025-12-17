התחנן על חייו: רגעיו האחרונים של הרב שלנגר, שנרצח בסידני

פרטים קשים נוספים מהפיגוע הרצחני באוסטרליה נחשפו היום (רביעי). ברשת "סקיי ניוז" דווח כי הרב אלי שלנגר שנרצח, התקדם למחבל עם ידיים מורמות והתחנן בפניו שיפסיק לירות, אך הוא נרצח שניות לאחר מכן. אשתו חיה גם נורתה בגב והתינוק בן החודשיים שלהם - שמשי, נפצע מרסיסים.

בתוך כך, קמפיין חירום שנפתח לטובת משפחות כלל הנרצחים והפצועים בפיגוע הטרור, גייס כ-1.5 מיליון דולר בתוך בתוך שעות, כשיעד הקמפיין הוא 5 מיליון דולר.

בין המשפחות שעבורן נפתח הקמפיין נמנות משפחתו של הרב שלנגר, שליח חב"ד ומארגן אירוע "חנוכה על הים", שהותיר אחריו רעיה וחמישה ילדים. בנוסף משפחתו של הרב יעקב לוויטין - מזכיר בית הדין המקומי, דן אלקיים מצרפת, פיטר מיגר - שוטר לשעבר וצילום חובב; וטיבור ויצמן - סב שניסה להגן על משפחתו. כל החמישה נרצחו.

הקמפיין, המנוהל ומופעל על ידי חברת גיוס המשאבים הבינלאומית צ'רידי, נועד להעניק מענה כלכלי מיידי וארוך טווח למשפחות הנרצחים, לצורכי מחיה, ליווי רגשי, שיקום ויצירת יציבות בתקופה הקשה והמורכבת שלאחר האסון. בין התורמים הבולטים נמנה איש העסקים היהודי-אוסטרלי קווין ברמייסטר שתרם 100 אלף דולר למען המשפחות.

"מדובר במשפחות שחייהן התהפכו ברגע אחד של טרור אכזרי", מסר שי צ'רבינסקי, מנכ"ל החברה. "התגובה המיידית והמרגשת של אלפי תורמים מכל העולם מבטאת ערבות הדדית אמיתית. החובה שלנו היא לוודא שכל אחת מהמשפחות תקבל גב, תמיכה ויציבות, ושאף אחת מהן לא תישאר לבד מול האובדן הבלתי נתפס".