אחרי הפיגוע באוסטרליה: "נכיר בנפגעים כנפגעי פעולות איבה"

חברי הקהילה היהודית באוסטרליה דרשו היום (שלישי) להכיר בנרצחים ובפצועים בפיגוע הירי בחוף בונדי ביום ראשון כנפגעי פעולות איבה. יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית התחייב שידאג לכך, "כבר בימים הקרובים".

במקביל, ראש ממשלת ניו סאות' ויילס, כריס מינס, הודה כי רק שני שוטרים נכחו באירוע החנוכה בבונדי, ניו סאות' וויילס, כאשר חמושים פתחו באש לעבר כאלף יהודים אוסטרלים ורצחו 15.

בתוך כך, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בכנסת קיימה ישיבה בנושא מאמצי המדינה במאבק באנטישמיות. ג'יליאן סיגל, שליחת ממשלת אוסטרליה למאבק באנטישמיות, אמרה כי "הכתובת הייתה על הקיר, התוכנית למאבק באנטישמיות לא קיבלה תמיכה". יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב הדגיש כי "ממשלת אוסטרליה לא נקטה צעדי מנע מספקים, האחריות על ביטחון היהודים בתפוצות חלה על הממשלות בהן הם חיים".

ח"כ קריב הוסיף: "המחבלים והמפגעים הברברים ביקשו לגדוע חיים ואת רוחו של העם היהודי. לעולם לא נרכין ראש אל מול הטרור כנגד הקהילה היהודית ברחבי העולם. על פי המידע שפורסם, איראן הבריחה אמצעי לחימה ופעלה ליצירת תנאי הסתה ברשתות החברתיות, במטרה ללבות אלימות ושנאה. למרות התרעות אלו, נראה כי ממשלת אוסטרליה לא נקטה צעדי מנע מספקים".

"אנחנו בוועדה מתרשמים ששלום הקהילות היהודיות ברחבי העולם נמצא על סדר היום של משרדי הממשלה השונים, אך יש עוד דרך ארוכה לעבור. נדאג שהכנסת תתרום את חלקה בסיוע בשלומם וביטחונם של אחינו מעבר לים". עוד קרא לממשלה: "אני מצפה שתיתן הוראה לחברי הקואליציה להוריד את הטון לגבי הוויכוחים שהם לא בקונצנזוס של העם היהודי כולו".

עו"ד סיגל: "גיבשתי תוכנית בעלת 13 נקודות למאבק באנטישמיות. אוסטרליה חשבה שרצח יהודים לא יכול להתקיים על אדמתה. היו תקופות שבהן הקהילה היהודית באוסטרליה הרגישה בטוחה, אבל המצב הזה השתנה בעקבות השבעה באוקטובר שהוביל לעלייה בתקריות אנטישמיות. באוסטרליה חלה עלייה של מהגרים ממדינות רבות במזרח התיכון וזה הוביל לשינוי פני החברה במוסדות השונים. הבהרתי שהמצב הנוכחי כלפי היהודים באוסטרליה לא יכול להימשך ודרשנו לבצע שינויים בהתאם".

"הממשל באוסטרליה לא צריך להסתפק בגינויים, אלא גם בצעדים מעשיים למאבק באנטישמיות. החקירה הממשלתית עדיין מתקיימת, אבל ברור לכולם שהאב והבן שביצעו את הפיגוע היו מושפעים מהאידיאולוגיה של דאעש. מאז הפיגוע הנורא, אנחנו זוכים לחיבוק חם מכל רחבי העולם והבעת סולידריות כלפי הקהילה היהודית המקומית. אני מתעקשת על כך שהממשלה תאמץ את התוכנית שלי למאבק באנטישמיות".

רב קהילת חב"ד בסידני, יעקב לידר, ודוד של הרב אלי שלנגר שנרצח בפיגוע, אמר כי "הקהילה היהודית באוסטרליה נמצאת באבל גדול. מאז השבעה באוקטובר המוסלמים באוסטרליה התחילו להשתולל ולפגוע בתושבים היהודים בדרכים רבות. הממשל הפדרלי באוסטרליה לא עושה מספיק כדי למגר את האנטישמיות. ליהודים יש פחד לחיות באוסטרליה, ילדים מחביאים את התלבושת האחידה של בית הספר היהודי כשהם הולכים ברחוב. אנחנו צריכים לדאוג לאלמנות וליתומים שנוצרו כאן בעקבות פיגוע הטרור, אנחנו מבקשים ממדינת ישראל להכיר בהם כקורבנות טרור".

ביולי 2019 נעצר מפקד דאעש באוסטרליה מטעם עצמו, אייזק אל-מטרי, בן 20, בגין תכנון לבצע פיגוע טרור במרכז העיר סידני. מעצרו היה חלק מחקירות נרחבות על תא דאעש חשוד בעיר, על ידי צוות הלוחמה בטרור המשותף של ניו סאות' ויילס (JCTT), אשר התמקד בשותפיו של אל-מטרי.

ביום הפשיטות, תנועת Street Dawah, ארגון המנסה להמיר אנשים לאסלאם, העלה תמונות של חברים מטיפים ברחובות סידני. אחד הפרצופים המחייכים שעניינו את JCTT היה נוויד אכרם, שביצע את הפיגוע בחוף בונדי ביום ראשון. סרטון שפורסם על ידי תנועת Street Dawah במאי 2019 מראה את אכרם מדבר עם חבר בקבוצה. סרטון שני מיוני 2019 מראה את אכרם המתבגר מעודד אחרים להצטרף לקבוצת הדרשה ברחוב. בסופו של דבר, ה-JCTT לא סבר כי קשריו של אכרם לתא הטרור משמעותיים מספיק כדי להגיש נגדו אישום בגין טרור.