התושבים לא חוששים - למרות הפיגוע: שליחת i24NEWS בדיווח מחוף בונדי בסידני

שליחת i24NEWS יולי סולומון דיווחה היום (שני) בשידור ישיר מחוף בונדי בסידני, יממה לאחר הפיגוע הרצחני במקום בו 15 נרצחו ונפצעו למעלה מ-40 בני אדם.

למרות הפיגוע, התושבים במקום מספרים על כך שהם לא מוכנים להוריד את ראשם נוכח הפיגוע, ושימשיכו לענוד שרשראות עם מגן דוד וילכו ללא חשש ברחובות. במקום ישנה אנרדטה להנציח את ההרוגים ואת האירוע המצער שאירע עם מגני דוד, דגלי ישראל ומשפטי העצמה.

הבוקר עדכנו הרשויות באוסטרליה כי מספר הנרצחים בפיגוע בבונדיי ביץ' שבסידני עלה ל-15. אמש נחשף כי שני המחבלים הם סג'יד אכרם ובנו נאביד. האב חוסל בעוד הבן נוטרל ונעצר. ברכבם אותר דגל של דאעש, כמו גם מטענים מאולתרים. השניים תועדו בעת הפיגוע כשהם משתמשים לפחות בשלושה רובים ארוכים.

בתוך כך, ארסן אוסטרובסקי, יו"ר המועצה היהודית ישראל אוסטרליה ששרד את הפיגוע אתמול, פרסם בחשבון ה-X שלו תמונה של בית האופרה המפורסם של סידני, כעליו מוצגת תמונת חנוכיה לציון הנר השני של חנוכה. בציוץ שליוו את התמונה כתב כי החנוכיה על מפרשו של בית האופרה היא "מסר של אהבה וחוסן בעקבות טבח הטרור בבונדי, בניגוד מוחלט להמון השנאה, שירד לשם וקרא לדם יהודי יומיים לאחר הפיגוע ב-7 באוקטובר".

כמו כן, ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי אמר היום בריאיון לרשת ABC המקומית כי אינו מקבל שום קשר בין הכרתה של אוסטרליה במדינה פלסטינית לבין מתקפת הטרור בבונדי ביץ'.

ראש הממשלה האוסטרלי הוסיף כי "באופן גורף, רוב העולם מכיר בפתרון שתי המדינות כדרך קדימה במזרח התיכון". תשובתו של אלבנזי באה בעקבות האשמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובתו לפיגוע אתמול. נתניהו אמר כי בהכרתו במדינה פלסטינית, אלבנזי "החליף חולשה בחולשה ופיוס בעוד פיוס".

יונתן פרנק, ששרד את הפיגוע בסידני, סיפר בראיון על הרגעים הראשונים: "שמעתי ירי ראשון ולא הבנתי מה קורה, חשבתי לעצמי שזה אוסטרליה ושלא יכול להיות פה ירי. כשהיה עוד יריות הבחנתי בשני מחבלים יורים לעבר הקהל, אז קלטתי שזה פיגוע. השתטחתי על הרצפה והרגשתי חסר אונים שאני לא יכול לעזור".

יונתן שיתף: "דווקא היום יש חבר'ה עם כיפות ודלגי ישראל, אנחנו מפגינים נוכחות ומראים שלא נוריד את הראש".