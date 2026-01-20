גל תקיפות כרישים חריג באוסטרליה: שני פצועים באורח קריטי

שחיינים וגולשים קיבלו היום (שלישי) אזהרה להתרחק מחופים בחלקים ממזרח אוסטרליה לאחר ארבע התקפות כרישים בתוך 48 שעות. שני גולשים שננשכו, נער כבן 12 ואדם מבוגר נפצעו באורח קריטי, אחד נוסף נפצע קל וילד בן 11 ניצל ללא פגע עם נזק לגלשן שלו.

מומחים סבורים שגשמים כבדים שגרמו למים עכורים הם האחראים לגל ההתקפות החריג במדינת ניו סאות' ויילס. "איכות המים שלנו כל כך ירודה שהיא מעודדת פעילות של כרישי שור", מסרו מגוף בטיחות המים במדינה, והמליצו לרוחצים "פשוט לכו לבריכה מקומית, כי בשלב זה, החופים אינם בטוחים".

גולש גלים בחוף הצפוני של ניו סאות' וויילס ניצל בנס, לאחר שרק נפצע באורח קל לאחר שננשך על ידי כריש בזמן שגלש. זו הייתה התקפה של כריש הרביעית שנרשמה במדינה ב-48 השעות האחרונות. באחת מהתקפות אלו, כריש נשך את רגליו של אדם בזמן שגלש במנלי ופצע אותו באורח קריטי.

כמה שעות קודם לכן, ילד בן 11 נמלט ללא פגע כאשר כריש נשך את הגלשן שלו בחוף צפוני יותר. ביום ראשון אחר הצהריים, נער בן 12 נפצע קשה בזמן ששחה בחוף בנמל סידני.

"זו הייתה סצנה מזעזעת כשהמשטרה הגיעה למקום. אנו מאמינים שמדובר בכריש שור שהתקיף את הגפיים התחתונות של הילד. הוא נאבק על חייו כעת", אמר מפקח ג'וזף מקנלטי, מפקד משטרת האזור הימי של ניו סאות' ויילס. כל החופים הצפוניים של סידני נסגרו עד להודעה חדשה.

"כרישים, ובמיוחד כרישי שור, נמשכים לזרמי מים מתוקים כדי לטרוף דגים ובעלי חיים מתים כאשר הם זורמים מן הנהרות", אמר קולום בראון מאוניברסיטת מקוארי. "בשל כמות הגשמים המדהימה שהייתה לנו לאחרונה, הסיכון להיתקל בכרישים גבוה. הישארו מחוץ למים עד שהמצב יתבהר".