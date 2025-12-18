מעצר דרמטי בסידני: חשודים נעצרו בדרך לחוף בו אירע הפיגוע

מחלקת הלוחמה בטרור של משטרת אוסטרליה עצרה היום (חמישי) חמישה גברים שעשו את דרכם ממלבורן לסידני, במטרה להגיע לבונדי ביץ', שם אירע הפיגוע הקטלני ביום ראשון האחרון. על פי הדיווחים - לא ברור מה הייתה כוונתם של העצורים.

מאז הפיגוע המשטרה נוקטת בזהירות מירבית לגבי אזהרות מודיעיניות על ביקור במקום בו מתכנסים אלפי אנשים, שכן רובם יהודים וכן ישראלים, כל ערב להדלקת נרות.

במקביל, נשיא מועדון הירי במערב סידני אמר לעיתון סרבי כי אחד החשודים שירה בחוף בונדי, נביד אכרם, היה במועדון נשק והתאמן בדרכים לירות.

במקביל, פורסמה זהות של נרצח נוסף בפיגוע בסידני, אדם סמית׳, גבר בן 50 לא יהודי שטייל בחוף עם אשתו, נורה ומת מפצעיו.

במקביל, ההערכה בישראל היא כי מבצעי הפיגוע הם מזוהי דאעש ולא קשורים לאיראן. עם זאת, החשש הוא כי בשל "ההצלחה" בסידני יצאו לפועל פיגועים דומים. בתוך כך, ישנו קושי בסיפוק הגנה לקהילות היהודיות ברחבי העולם כפי שנעשה בישראל, ובשל כך האבטחה נעשית ברובה על חברות פרטיות.

כמו כן, חברי הקהילה היהודית באוסטרליה דרשו השבוע להכיר בנרצחים ובפצועים בפיגוע הירי בחוף בונדי ביום ראשון כנפגעי פעולות איבה. יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית התחייב שידאג לכך, "כבר בימים הקרובים". יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב הדגיש כי "ממשלת אוסטרליה לא נקטה צעדי מנע מספקים, האחריות על ביטחון היהודים בתפוצות חלה על הממשלות בהן הם חיים".