הגנה על ילדים ונורתה בעצמה: עדות מצמררת מהפיגוע בסידני

העדויות מהטבח האיום בסידני ממשיכות להגיע: רשת סקיי ניוז האוסטרלית ריאיינה את חיה בת ה-14, ששרדה את הפיגוע המזעזע, ואף הצילה את חייהם של שני ילדים קטנים, בני פחות מחמש, לאחר שראתה שאימם נורתה. גם אחרי שנפגעה בעצמה מהירי של המחבלים, חיה המשיכה לגונן על הילדים.

בריאיון חיה סיפרה על הזוועות שראתה סביבה בזמן הטבח, ועל אוזלת היד של הרשויות בסידני בעת הטיפול באירוע.

חיה סיפרה שעם ההבנה שמדובר בפיגוע, היא וחברתה ידעו שעליהן להישאר רגועות. בזמן שהסתתרו מתחת לספסל שמצאו בקירבתן הן החלו להתפלל. כשהייתה הפסקה בירי חיה הבחינה בשתי נשים ירויות, אחת מהן בראשה. לאחר מכן האישה התחננה בפני חיה שתציל את ילדיה. חיה אמרה שמאותו הרגע היא הפכה את הצלת הילדים למשימתה האישית.

לפי חיה, מה שהניע אותה להמשיך לגונן על הילדים על אף היריות שהמשיכו היא הידיעה שאם תמות - זוהי הדרך האצילית ביותר.

אחרי שיצאה ממחבואה מתחת לספסל, חיה ראתה את שני הילדים כשהם מכוסים בדם של אימם, במה שהיא מתארת כ"שובר לב ומאוד גרפי". היא חילצה את שני הילדים מזרועותיה של האם, נשכבה מעליהם וגוננה עליהם בגופה, תוך שהיא מרגיעה אותם ואומרת להם שהיא אוהבת אותם.

אחרי כמה זמן חיה הרגישה שנורתה ברגלה, אבל למרות זאת אמרה לעצמה שהיא ממשיכה לגונן על הילדים, לא משנה מה. היא מספרת בריאיון היא תיעלה את הכאב מהירייה לחוזק פנימי.

אחרי שנורתה חיה ניסתה להשיג את כוחות ההצלה בטלפון. היא סיפרה שחיכתה על הקו מספר דקות עד ששיחתה נענתה, וגם כשנענתה נאמר לה בצד השני שאין להם זמן אליה, כיוון שישנם יותר מדי אנשים שמתקשרים אליהם באותו הרגע.

אחרי ששירותי ההצלה הגיעו, לא הייתה להם אלונקה פנויה בשביל חיה מרוב הפצועים וההרוגים שהיו בזירה, ועל כן השכיבו אותה על גלשן וטיפלו בפציעתה. אחרי שפונתה לבית החולים, חיה עברה ניתוח להסרת הקליע שפגע ברגלה. לפני מספר ימים היא שוחררה מבית החולים.

חיה שיתפה בריאיון כי היא מגדירה את הקהילה היהודית בסידני כמשפחה, ובאותו הרגע כל הנוכחים בזירת הפיגוע הרגישו עבורה כמו אחים ואחיות.