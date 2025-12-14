"הוא לא יעצור": קנצלר גרמניה השווה את פוטין להיטלר

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, השווה את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לאדולף היטלר בנאומו, והזהיר כי שאיפותיו לא ייפסקו באוקראינה.

מרץ הזהיר כי אם אוקראינה תיפול תחת לחץ רוסי - זה לא יספיק לשים סוף לשאיפותיו של פוטין. הוא השווה את המצב הנוכחי למצב של 1938, כשבעלי הברית אפשרו לנאצים להוציא לפועל את סיפוח חבל הסודטים מצ'כוסלובקיה בהסכם מינכן — והיטלר המשיך לתוקף אחר כך ברחבי אירופה.

מרץ הוסיף: "כמו שחבל הסודטים לא הספיק ב-1938, פוטין לא יעצור. אם אוקראינה תיפול, הוא לא יעצור שם".

הנאום של קנצלר גרמניה מגיע בזמן שממשלות אירופה וארה"ב מנסות לקדם תכנית שלום לסיום המלחמה ברוסיה ואוקראינה, כולל חילוקי דעות על חזרה לשטחים מסוימים והבטחות ביטחוניות. המטרה של מרץ היא להזהיר מפני ויתורים שטורפים את עיקרי עמדת המערב מול ההתקדמות הרוסית.