15 הרוגים במתקפת טילים רוסית באזור קייב; פגיעות נרחבות במרכזי לוגיסטיקה

הלילה (בין שלישי לרביעי) נהרגו לפחות 15 בני אדם ועשרות נפצעו במתקפה רוסית של 24 טילים בליסטיים וארבעה טילים נגד ספינות באזור קייב. התקיפות כוונו לעבר תשתיות לוגיסטיקה ומחסנים. במשרד הביטחון של רוסיה אישרו כי כוחותיהם ביצעו "מכה מסיבית באמצעות נשק מדויק מבוסס קרקע וכטב"מים לתקיפה לטווח ארוך".

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המהלומה הרוסית הגיעה כמענה לתקיפות אוקראיניות נגד מרכזי ענקית הקמעונאות הרוסית ויילדבריז, שנמשכו גם הלילה במחוז טולה. ההסלמה הנוכחית מתרחשת לאחר שחודש יולי הוכתר כקטלני ביותר באוקראינה מאז אפריל 2022 עם 377 אזרחים הרוגים, לצד עשרות הרוגים ונפגעים ברוסיה מתקיפות אוקראיניות בשבוע האחרון של יולי.

ברקע גל התקיפות, אוקראינה סובלת ממחסור קריטי במיירטי פטריוט - הנשק היחיד בארסנל שלה שמסוגל להתמודד עם טילים בליסטיים. נשיא ארצות הברית צינן את הציפיות להסדרת ייצור מקומי של המערכות, והבהיר במהלך פגישת קבינט בשבוע שעבר כי "יש אנשים שאתם נותנים להם את הטכנולוגיה הזאת, והם יכולים יום אחד לפנות נגדכם".