האבא לא ידע: שרידי גופות של 5 תינוקות נמצאו בבית זוג בצרפת

תגלית מזעזעת נחשפה בדרום צרפת: גופות ושרידי עצמות של חמישה תינוקות התגלו בביתם של בני זוג בשנות השלושים לחייהם.

האירוע החל לאחר שהאישה ילדה תינוק בריא בביתה ופונתה לבית החולים. בן זוגה, שהיה מוטרד מגילוי הריונה בשלב מאוחר מאוד, החל לחפש בביתם ומצא קופסאות קרטון שהכילו את שרידי התינוקות. האב מיהר לדווח על כך לבית החולים, בעודו טוען בחקירתו כי לא ידע דבר על הריונותיה הקודמים של בת זוגו.

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בעקבות הדיווח הגיעה לבית הזוג המשטרה הלאומית, בליווי רופא משפטי. "על פי הממצאים הראשוניים, העצמות והגופות שנמצאו נראות שייכות לחמישה תינוקות", מסרה סגנית התובע הציבורי בהודעה לתקשורת.

התביעה הציבורית פתחה באופן רשמי בחקירה בחשד לרצח קטינים מתחת לגיל 15. השרידים שנמצאו הועברו לנתיחה שלאחר המוות ולבדיקות אנתרופולוגיות במעבדה במטרה לקבוע את נסיבות המוות.

האם, שעדיין מאושפזת בבית החולים, טרם נחקרה על ידי חוקרי המשטרה עקב מצבה הרפואי. לבני הזוג שני ילדים נוספים בני 8 ו-9, ולגביהם נערכת כעת הערכה מהירה של שירותי הרווחה והגנת הילד, בעוד התינוק שנולד השבוע הועבר למשפחה אומנת זמנית. המשטרה ממשיכה בחקירת הפרשה הקשה בניסיון להבין את כלל הנסיבות והעלמת ההריונות לאורך השנים.