פעילת האקלים הפרו-פלסטינית גרטה טונברג נעצרה בלונדון

פעילת האקלים הפרו-פלסטינית גרטה טונברג נעצרה היום (שלישי) בלונדון בהפגנה לתמיכה בשובתי הרעב של ארגון "Palestine Action". במהלך ההפגנה היא אחזה בשלט עליו היה כתוב "אני תומכת באסירים של ארגון Palestine Action, אני מתנגדת לרצח עם".

בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות מההפגנה, ניתן לראות את טונברג כשהיא אוחזת בשלט, עד ששוטרים לקחו אותו ממנה בעת שעצרו אותה.

ההפגנה בה גרטה נעצרה היא למען שמונה פעילי ארגון Palestine Action שנעצרו בעקבות פעילות שלהם במסגרת הארגון, וכעת שובתים רעב. ההפגנה נערכה מחוץ למשרדי חברת הביטוח Aspen Insurance, שלטענת הארגון מספקת שירותים לאלביט.

כזכור, הארגון Palestine Action מוגדר כארגון טרור בבריטניה, לאחר מספר תקריות של פריצה והשחתה, כאשר החמורה ביותר הייתה השחתה של בסיס חיל האוויר הבריטי. בשל כך, על פי חוק, כל הפגנה למען הארגון מהווה עבירה על החוק ויכולה להוביל למאסר בפועל של עד 14 שנים.