דיפלומט איראני בכיר המוצב במטה האירופי של האו"ם בז'נבה נטש את תפקידו וביקש מקלט מדיני בשוויץ, כך דיווחו היום (ראשון) מקורות דיפלומטיים לאתר האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל". עלירזא ג'יראני הוקמבאד, ששימש כציר ושר מוסמך (הדרגה השנייה בחשיבותה במשלחת), הגיש את הבקשה עבורו ועבור בני משפחתו לאחר שעזב את מקום עבודתו.

לפי הדיווח, הוקמבאד החליט שלא לשוב לאיראן בשל חשש מרדיפה ומהשלכות המהומות הפוליטיות והחברתיות המתמשכות במדינה. כמו כן, צוין כי הדיפלומט הביע דאגה לגבי יציבות מבנה השלטון של הרפובליקה האסלאמית. שלטונות שוויץ לא פרסמו תגובה רשמית לבקשת המקלט בשלב זה.

הוקמבאד הצטרף למשלחת האיראנית בז'נבה בשנת 2017 וייצג את טהראן בגופים כלכליים שונים המסונפים לאו"ם, בהם פורומים העוסקים בסחר, פיתוח והשקעות.

מקורות דיפלומטיים מסרו כי התמיכה הבינלאומית הגוברת במפגינים באיראן, לצד הצהרות חריפות מצד מנהיגים אירופיים, הגבירה את החרדה בקרב דיפלומטים איראנים המוצבים באירופה. לפי הדיווח, מספר דיפלומטים נוספים יצרו קשר באופן פרטי עם הרשויות במדינות אירופיות שונות בשבועות האחרונים כדי לבחון הגשת בקשות מקלט דומות.

מקורות באירופה ציינו כי מספר ממשלות בוחנות כעת הקלות באישור בקשות מקלט לדיפלומטים איראנים, גם במקרים שבהם המבקשים אינם יכולים להוכיח איום ישיר ומיידי על חייהם.

עריקת דיפלומטים איראנים בתקופות של אי-יציבות פנימית אינה חסרת תקדים. לאחר המחאות של שנת 2009 ("תנועת הירוקים"), התפטרו וביקשו מקלט שורה של דיפלומטים איראנים בכירים בנורווגיה, פינלנד, איטליה ובלגיה, תוך שהם מותחים ביקורת חריפה על הדיכוי האלים של המשטר בטהראן.