אנשי חיזבאללה הודיעו היום (רביעי): "לא נתערב במקרה שארצות הברית תפתח בתקיפות 'מוגבלות' באיראן". עוד מסרו כי הם "רואים בכל מתקפה כנגד חמינאי כקו אדום".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכחיש כי הוא מתכוון לתקוף באופן מוגבל. במקביל, בריטניה הקפיאה את מסירת אי המפציצים דייגו גרסיה למאוריציוס, אך בהמשך חזרה בה.

בתוך כך, שר החוץ עראקצ'י התראיין לערוץ טלוויזיה הודי, ברקע ביקורו של ראש ממשלת הודו בישראל. עראקצ'י התייחס לסבב השיחות השלישי בז'נבה היום: "עסקה הוגנת ומאוזנת היא ניתנת להשגה, יחד עם זאת הכוחות הצבאים שלנו מוכנים. למדנו מהמלחמה האחרונה ואנחנו מוכנים יותר".

הוא הדגיש כי באיראן "רוצים למנוע מלחמה, אני איש של דיפלומטיה", אך ש"איראן לא תוותר על פעילותה הגרעינית - למטרת שלום (ולא נשק). לאיראן אין רצון לפתח נשק גרעיני או טילים בליסטיים ארוכי טווח. שאלת ההעשרה היא שאלה חשובה ואני מאמין שעדיין יש את האפשרות להגיע לעסקה".

בהמשך, עראקצ'י איים על ארה"ב: "אם היא תחליט לתקוף אותנו - בסיסיה באזור יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו, גם אם הן בשטחן של מדינות ערביות".

בתוך כך, משלחות מטעם ארה"ב ואיראן יצאו היום לסבב השלישי של השיחות בז'נבה. טראמפ אמר עוד בנאומו כי "אנו במו"מ איתם, אך הם מסרבים לומר את המשפט הקריטי: 'אנחנו לא רוצים נשק גרעיני'", והוסיף כי לא יהסס להשתמש בצבא החזק בעולם כדי להגן על הביטחון הלאומי.

כזכור, טראמפ נשא אמש את נאום מצב האומה, בו התייחס למתיחות מול איראן, והדגיש כי לעולם לא יאפשר לאיראן, אותה כינה "מממנת הטרור הגדולה בעולם", להחזיק בנשק גרעיני. בנאום, טראמפ הציג גם נתונים קשים לפיהם המשטר בטהרן הרג 32 אלף מפגינים בתוך המדינה, והזהיר כי תוכנית הטילים האיראנית מאיימת כעת על אירופה ובקרוב תהווה איום ישיר על שטח ארצות הברית.

I24NEWS

יו"ר הפרלמנט של איראן, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב לנאום ואמר כי כל פעולה צבאית מצד ארצות הברית תתקבל בתגובה נחרצת מצד כוחות המדינה, אך ציין כי אם תיבחר דרך דיפלומטית המתחשבת באינטרסים הדדיים, איראן תבחר גם היא בדרך זו.

בנוסף, תקף יו"ר הפרלמנט את טראמפ על הטענות בדבר 32,000 הרוגים במחאות במדינה והאשמות כלפי ישראל: "מר טראמפ, אתם תקפתם אותנו בזמן שהיינו בשולחן המשא ומתן, התוצאה הייתה תבוסה משפילה שהיית עד לה בעצמך. אל תקבל החלטות שגויות על בסיס מידע כוזב".