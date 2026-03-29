יו"ר הפרלמנט האיראני מודאג: "האויב מתכנן פלישה קרקעית"

כלי תקשורת איראניים פרסמו היום (ראשון) ציטוטים מפי יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף. בציון 30 יום מתחילת המלחמה, קאליבאף האשים את ממשל טראמפ: "האויב מאותת על משא ומתן בפומבי, בעוד שבסתר הוא מתכנן מתקפה קרקעית". בנוסף, הזהיר הבכיר האיראני את האיזור: "אנחנו נמצאים במלחמת עולם גדולה, ועלינו להתכונן להגיע לפסגה".

קאליבאף הוסיף כי ארצות הברית "עם רשימה בת 15 נקודות, מציגה כעת את משאלותיה ומקדמת את מה שלא הצליחה להשיג במלחמה. לאויב הייתה תוכנית להפיל את הרפובליקה האסלאמית, ועכשיו מטרתם היא לפתוח את מיצר הורמוז". קאליבאף הזהיר כי חיילים אמריקנים שייכנסו קרקעית יתקלו התנגדות עזה מצד איראן, ושכניעה היא איננה אפשרות. בערבית, הוסיף כי המסר של איראן "ברור" והיא לא תקבל "השפלה".

במקביל, בארצות הברית נערכים לאפשרות של פעולות קרקעיות ממושכות באיראן, כך דווח הלילה ב"וושינגטון פוסט" מפי גורמים אמריקנים רשמיים.

ביום חמישי הכריז טראמפ שבהתאם לבקשת ממשלת איראן, תקיפות על תשתיות מפעל אנרגיה באיראן יושהו עד יום שני ה-7 באפריל לפנות בוקר (שעון ישראל) כדי לאפשר זמן למשא ומתן להמשיך. טראמפ הוסיף בפוסט ש"השיחות נמשכות, ולמרות הצהרות שגויות מצד כלי התקשורת המזויפים ואחרים, הן מתקדמות בצורה טובה מאוד".

נזכיר שאחרי חיסול חמינאי מי שניהל את העניינים היה עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ואחרי שגם הוא חוסל - האיש החזק הנוכחי הוא מוחמד באקר קאליבאף, יושב ראש הפרלמנט. בתואר - יושב ראש הפרלמנט; בפועל - הרבה מעבר לכך. קאליבאף הוא לא רק פוליטיקאי, אלא איש צבא וטייס לשעבר שצמח בדיוק באותן ערוגות שבהן גדל המנהיג העליון.