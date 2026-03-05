השתיקה המפתיעה של החות'ים מתחילת המבצע באיראן

הביטחון בדרום ישראל ובנתיבי השיט בים האדום נשמר נכון להיום (חמישי) באופן מפתיע מהצד החות'ים, דווקא בזמן שפטרוניתם איראן סופגת את המכה הקשה ביותר בתולדותיה.

למרות חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי בשבת האחרונה ופתיחת מבצע "שאגת הארי", ולמרות שאיראן עצמה הגיבה בשיגור מאות טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים, ישראל ומדינות המפרץ. החות'ים, שבעבר תקפו את ישראל על אירועים פחותים בהרבה, שומרים עד כה על רגיעה.

נכון לכתיבת שורות אלה, לא דווח על שיגור טילים לעבר שטח ישראל או תקיפת כלי שיט, אם כי גורמים בכירים בארגון רמזו לסוכנות AP כי התקיפות לעבר ישראל עשויות להתחדש בקרוב.

לפי נתונים מספטמבר 2025, שפורסמו בדוח של מרכז סופאן, מכון מחקר ביטחוני מניו-יורק, החות'ים היו בשיא של הסלמה צבאית מול ישראל. רק חודשים ספורים לפני כן, כלי טיס בלתי מאויש חות'י פגע באולם הנוסעים של שדה התעופה רמון. באותה תקופה, הארגון ביצע מעל מאה תקיפות נגד ספינות מסחר, וכתוצאה יותר ממחצית השיט הבינלאומי עקף את תעלת סואץ.

לפי דוח של S&P Global מחודש פברואר, שמונה ימים לפני פתיחת המבצע באיראן, נתח השיט ממזרח למערב דרך התעלה צנח לכ-19% בלבד, לעומת כ-80% לפני ההפרעות של החות'ים. למרות היכולות האלו, שכוללות טילי מצרר שנועדו להערים על מערכות ההגנה של צה"ל, הארגון בחר שלא להתערב צבאית במערכה הנוכחית על אדמת איראן.

ייתכן שהסיבה לשקט נעוצה, בין השאר, במבצעים ישראליים קודמים בתימן כמו "נווה צדק", "צלצולי פעמונים", "טיפת מזל" ועוד. רק באוגוסט האחרון, חיל האוויר תקף כינוס בכירים בצנעא וחיסל 12 מתוך 16 שרי הממשלה החות'ית, כולל ראש הממשלה אחמד ע'אלב אל-רחאווי.

בסקירה של מכון סופאן, אליזבת' קנדל, ראשת מכללת גירטון באוניברסיטת קיימברידג' ומומחית לתימן, העריכה אז כי אל-רחאווי היה דמות סמלית וכי הכוח האמיתי נותר בידי עבד אל-מלכ אל-חות'י ומועצת הג'יהאד שלו. ד"ר אנדראס קריג מקינגס קולג' לונדון ציין מצדו שהתקיפה לא סימנה נקודת מפנה מכרעת ולא פגעה ביכולת הצבאית של הארגון. אכן, מחליפים לשרים שחוסלו מונו תוך ימים.

ובכל זאת, נראה שהפגיעה בשכבת הממשל הגלויה, בשילוב עם עוצמת המכה שספגה איראן השבוע, עשויים להיות חלק מהגורמים לשתיקה.

מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י הגדיר עם תחילת המבצע את המתקפה כ"מעשה פלילי וברברי" נגד איראן, הביע "סולידריות מלאה" עם טהרן ואמר כי החות'ים "מוכנים לכל התפתחות נדרשת". הוא הכשיר מראש תקיפת בסיסים אמריקניים באזור כ"מטרות צבאיות לגיטימיות". לאחר כמה ימים הוא שוב הנציח את חמינאי אך שוב, לא הכריז על פעולה צבאית.

במקום ירי, אל-חות'י קרא ל"פעילות תקשורתית ולהפגנות המוניות" כחובה דתית. התקשורת הצבאית של החות'ים פרסמה תמונות מ"צעדת מיליון" בצנעא ב-1 במרץ לסולידריות עם איראן. אולם מאחורי ההצהרות הרשמיות, התמונה מורכבת יותר.

כאמור, סוכנות הידיעות AP דיווחה בהסתמך על שני גורמים בכירים אנונימיים בארגון, כי החות'ים מתכננים לחדש תקיפות על ישראל ועל ספינות בים האדום. מקור ממשלתי תימני אמר לאתר Arab News כי איראן הנחתה את החות'ים לתקוף כבר ב-28 בפברואר, יום פתיחת המבצע.

ביום שלישי האחרון פרסמה הלשכה המדינית של הארגון הודעה שעסקה בכלל בלבנון, גינוי "התוקפנות הישראלית נגד לבנון, שהפרותיה לא פסקו ולו יום אחד מאז הסכם הפסקת האש" תוך התעלמות מופגנת מהמתרחש בטהרן.

הדוח של חברת S&P Global מפברואר 2026 חשף כי החות'ים ניצלו את החודשים האחרונים לשיקום תשתיות הנמלים בחודיידה ולהקמת רציפים חדשים ומתקני אי-מלאכותיים. הדוח מזהיר כי סיכון חמור לחידוש תקיפות נותר בעינו, במיוחד אם הפסקת האש בעזה תתמוטט. אך דווקא עכשיו, כשאיראן עצמה מותקפת, נראה שהחות'ים מעדיפים לשמר את הנכסים שהצליחו לשקם — ולא לסכנם במתקפה שעלולה להוביל לתגובה ישראלית-אמריקנית נרחבת.

לפי דוח סופאן, החות'ים סירבו לאורך כל המלחמה לכל ניסיון "ניתוק" בין תקיפותיהם לבין העימות בעזה. בכל הפסקת אש הם הפסיקו לתקוף, ובכל חידוש לחימה הם חזרו לירי. אך כשאיראן עצמה מותקפת ומנהיגה העליון חוסל, חולפים כבר חמישה ימים של שתיקה צבאית שזה די מספר סיפור בפני עצמו על הגבול בין הזדהות לפעולה בציר ההתנגדות.