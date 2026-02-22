"יש לכם 12 שעות לברוח": המוח מאחורי משטר האייתוללות שעל הכוונת של ישראל

עלי לריג'אני, שמכונה "המוח שמאחורי הישרדות המשטר" באיראן, נחשב כיום לאחד האנשים השנואים במדינה. הוא שטף את מוחם של צעירים, הורה על טבח המוני במפגינים וניסה ללא הצלחה להפעיל את חיזבאללה מלבנון. למרות שהושפל ונפסל פעמיים מריצה לנשיאות, הוא שוב חוזר כעת לקדמת הבמה - וחושף כיצד קיבל אולטימטום טלפוני ישיר מישראל בזמן המלחמה. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו שי ישראל עם פרופיל האיש המסוכן.

לאורך שנותיו במנגנוני התעמולה, לריג'אני היה אמון על שימור חזות העוצמה של איראן. אולם, השנאה העמוקה כלפיו ברחוב האיראני נובעת מאחריותו הישירה לדיכוי. הוא סומן כמתכנן המרכזי של טבח המפגינים בינואר האחרון, אז הורה לגדודי משמרות המהפכה והבסיג' לדכא את ההפגנות בכוח קטלני שעלה בחייהם של אלפים.

ד"ר תמר עילם גינדין מסבירה כי מתנגדי המשטר מבטיחים לו עתיד קודר: "ביום שאחרי נפילת המשטר, הם אומרים שיועמד למשפטי נירנברג".

למרות נאמנותו העיוורת למנהיג העליון עלי חמינאי, דרכו הפוליטית של לריג'אני ידעה גם השפלות, כולל פסילתו המסתורית מהתמודדות לנשיאות פעמיים. הוא אף נשלח לאחרונה בחשאי ללבנון כדי לשכנע את המקומיים לאפשר הפעלה מלאה של חיזבאללה - מהלך שנכשל חרוצות. ובכל זאת, הוא מעולם לא שבר את הכלים, וכעת הוא שוב צובר כוח עצום.

אחד הרגעים הדרמטיים ביותר בביוגרפיה שלו התרחש לאחרונה, בשיא המתיחות מול ישראל. לריג'אני טוען כי במהלך המלחמה קיבל איום טלפוני ישיר. "מישהו אמר - 'יש לכם 12 שעות לעזוב את איראן, אחרת גורלכם יהיה כשל חבריכם'", הוא שחזר, והוסיף בחיוך מצמרר: "הבנתי מהקידומת מאיפה זה. נתתי לנתניהו את התשובה הראויה כדי להעמיד אותו במקום".

כיום, לריג'אני ממשיך לשדר יהירות מול המערב ומזלזל באיומי התקיפה: "אתם יודעים רק את ההתחלה של המלחמה, לא את הסוף שלה". כעת, השאלה שנותרה פתוחה היא מה יעלה בגורלו של האיש שדם בני עמו על ידיו, ועל גבו מצוירת מטרה ישראלית.