טראמפ שוקל תקיפה מוגבלת באיראן; צה"ל תקף מפקדת חיזבאללה בבעלבכ, 8 חוסלו | סיכום השבת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הדיווח לפיו הוא שוקל תקיפה מוגבלת באיראן, במטרה ללחוץ עליה להגיע להסכם. חיל האוויר תקף מספר מפקדות של מערך הטילים בארגון הטרור חיזבאללה בעמק הבאקע בעומק לבנון, שמונה מחבלים נהרגו, בהם בכיר במערך. המחאות נגד המשטר באיראן התחדשו, אנשי בסיג' התעמתו עם סטודנטים באוניברסיטאות.

טראמפ מאשר: "שוקל תקיפה מוגבלת על איראן כדי ללחוץ עליה"

אחרי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו נשיא ארצות דונלד טראמפ שוקל להוציא לפועל תקיפה מוגבלת באיראן, הנשיא האמריקני אישר אתמול (שישי) את הדברים. על פי הדיווח, מטרת התקיפה ללחוץ על איראן כדי להגיע איתה להסכם. מקורות המעורים בנושא המצוטטים בדיווח ציינו כי מתקפת הפתיחה, אם תאושר, עשויה להתרחש תוך ימים ספורים ותכוון נגד מספר אתרים צבאיים או ממשלתיים.

צה"ל תקף מפקדות חיזבאללה בבעלבכ, 8 מחבלים נהרגו

חיל האוויר תקף אתמול בערב (שישי) מספר מפקדות של מערך הטילאות בארגון הטרור חיזבאללה במרחב בעלבכ אשר בעמק הבקאע במזרח לבנון. במסגרת התקיפות חוסלו שמונה מחבלים המשתייכים למערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה, בשלוש מפקדות שונות. בארגון חיזבאללה אושר כי אחד ההרוגים במתקפה היא בכיר במערך הטילים של הארגון.

חודשו המחאות באיראן, אלפים מפגינים באוניברסיטאות

אלפי מפגינים מוחים היום (שבת) באוניברסיטאות בטהרן ובשאר המדינה, כחלק מציון 40 יום לטבח בגל המחאות בינואר. סטודנטים באחת האוניברסיטאות קראו "חופש" ו"מוות לחמינאי" לעבר חברי בסיג' שהתעמתו איתם. אירועי תמיכה באיראנים היו גם ברחבי העולם, כמו בלונדון, מינכן, קופנהגן וברלין. נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הגיב: "המדינה לא תיכנע ללחץ מצד מעצמות העולם".

רשתות ערביות

ביהמ"ש העליון הארה"ב קבע - המכסים של טראמפ אינם חוקיים

בית המשפט העליון בארצות הברית פסק אתמול (שישי) כי תוכנית המכסים הנרחבת שהטיל טראמפ עם חזרתו לתפקיד - אינה חוקית. מיד לאחר מכן הנשיא טראמפ הודיע כי חתם בחדר הסגלגל על הטלת מכסים של 10% - על כל מדינות העולם. הבית הלבן מסר כי הצו יהיה תקף למשך 150 יום, החל מה-24 בפברואר.

מצוק קרס בחוף סידני עלי בהרצליה, סכנת התמוטטות מידית במקום

רשות הטבע והגנים הודיעה היום (שבת) כי חלק ממצוק כורכר בחוף סידני עלי בהרצליה קרס, וכי במקום קיימת סכנת התמוטטות מידית. פקחי הרשות הגיעו למקום והחלו בחקירת נסיבות האירוע. רצועת החוף בה אירעה ההתמוטטות סגורה לציבור באופן קבוע, זאת בשל הסכנה הממשית. מרשות הטבע והגנים נמסר כי לאורך חופי ישראל, מחדרה ועד פלמחים, קיימת סכנה של התמוטטות מצוקי כורכר, וכי יש להתרחק מהמקומות המועדים לכך במיוחד המוקפים בגדר.

