קושנר ו-וויטקוף הציגו: התוכנית להפיכת עזה ליעד חוף עתידני

חתנו של נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, והשליח המיוחד סטיב וויטקוף הציגו הלילה (בין שישי לשבת) את תוכנית "פרויקט זריחה" להפוך את עזה ליעד חוף עתידני, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל". במסגרת התוכנית, ארה"ב תתחייב לכ-20% מעלויות השיקום במשך עשור.

השניים פיתחו טיוטת הצעה להפיכת המובלעת ההרוסה למטרופולין נוצץ. ב-32 עמודים של שקופיות "פאוורפוינט" גדושה בתמונות של גורדי שחקים לאורך החוף לצד תרשימים וטבלאות עלויות, התוכנית מתארת ​​צעדים שיובילו את תושבי עזה "מאוהלים לפנטהאוזים ומעוני לשגשוג".

עוד דווח כי המצגת מתויגת "רגישה אך לא מסווגת", ואינה נכנסת לפרטים לגבי אילו מדינות או חברות יממנו את שיקום עזה. היא גם לא מציינת היכן בדיוק יחיו שני מיליון הפלסטינים העקורים במהלך השיקום. גורמים אמריקנים אמרו כי ארה"ב הציגה את השקופיות למדינות תורמות פוטנציאליות, כולל ממלכות המפרץ העשירות, טורקיה ומצרים.

לכמה פקידים אמריקנים שבחנו את התוכנית יש ספקות כבדים לגבי מידת המציאות שלה. הם סקפטיים לגבי האפשרות שחמאס יסכים להתפרק מנשקו מלכתחילה כדי שהתוכנית תיכנס לתוקף - ואפילו אז האם ארה"ב תוכל לשכנע מדינות עשירות לשלם את החשבון על הפיכת סביבה מסוכנת לאחר המלחמה לנוף עירוני מתקדם. אחרים מאמינים שהוא מציע את החזון המפורט והאופטימי ביותר עד כה לגבי איך עזה הייתה יכולה להיראות אם חמאס יניח את נשקו אחרי עשרות שנים של סכסוך.

על פי הטיוטה, הפרויקט יעלה סכום כולל של 112.1 מיליארד דולר על פני עשר שנים, אם כי ארה"ב תתחייב להיות "עוגן" שיתמוך בכמעט 60 מיליארד דולר במענקים וערבויות לחוב עבור "כל זרמי העבודה המתוכננים" בתקופה זו. חלק ניכר מהתקציב בהתחלה יופנה לצרכים הומניטריים. קצת פחות מ-60 מיליארד דולר ימומנו על ידי מענקים (41.9 מיליארד דולר) וחוב חדש (15.2 מיליארד דולר) בתקופה זו, כאשר ארה"ב תציע "לעגן" 20% או יותר מהתמיכה. הבנק העולמי ימלא גם הוא תפקיד מימון. לאחר מכן עזה תוכל לממן בעצמה פרויקטים רבים במהלך השנים הבאות של התוכנית, פרויקטי ההצעה, ובסופו של דבר לשלם את חובה ככל שהשיפורים יזרימו את התעשייה המקומית ואת הכלכלה הרחבה יותר.

קושנר, וויטקוף, עוזר בכיר בבית הלבן ג'וש גרינבאום ופקידים אמריקנים נוספים גיבשו את ההצעה במהלך 45 הימים האחרונים, מסרו גורמים רשמיים ל"וול סטריט ג'ורנל", והוסיפו כי קיבלו משוב מגורמים ישראלים, אנשים מהמגזר הפרטי וקבלנים. אם הפרויקט יתחיל, הם מתכננים לעדכן ולתקן את המספרים בערך כל שנתיים ככל שיתפתח, אמרו גורמים רשמיים. ההצעה מכירה בעמוד השני, מודגש ובאדום, כי שיקום עזה תלוי בחמאס "בפירוק כל הנשק והמנהרות".

קושנר, וויטקוף וגרינבאום נפגשו ביום שישי במיאמי עם גורמים רשמיים מאיחוד האמירויות הערביות, טורקיה וקטאר כדי לדון בהתפתחויות בעזה, כך מסרו גורמים רשמיים. המאמץ מתחיל בפינוי מבנים הרוסים, תחמושת שלא התפוצצה ומנהרות חמאס, בעוד שתושבים מקבלים מחסה זמני, בתי חולים שדה ומרפאות ניידות. לאחר פינוי השטח, תחל בניית דיור קבוע, מתקנים רפואיים, בתי ספר ומקומות דתיים. כבישים ייסללו, קווי חשמל יחוברו ויזרעו יבולים. רק לאחר מכן יתממשו המטרות ארוכות הטווח של נכסי חוף מפוארים ומרכזי תחבורה מודרניים.

השיקום יתבצע בארבעה שלבים, החל בדרום עם רפיח וחאן יונס לפני שיעבור צפונה ל"מחנות המרכזיים" ולבסוף, לבירה עזה. שקופית אחת, שכותרתה "רפיח החדשה", מציגה אותה משמשת כ"מושב השלטון" של עזה וכבית ליותר מ-500 אלף תושבים. הם היו אמורים לחיות בעיר עם יותר מ-100 אלף יחידות דיור, 200 בתי ספר או יותר, ויותר מ-75 מתקנים רפואיים ו-180 מסגדים ומרכזי תרבות.

העלויות צפויות לרדת ככל שעזה תרוויח כסף לקראת העשור השני של התוכנית. ההצעה קוראת למונטיזציה של 70% מקו החוף של עזה החל משנה 10, ומעריכה שהריביירה הנוצצת עשויה להוביל לתשואות השקעה ארוכות טווח של למעלה מ-55 מיליארד דולר.