"התנהגותה אגרסיבית": דיווח - טראמפ שקל לפרוש משיחות המו"מ עם איראן

בוול סטריט ג'ורנל האמריקני דווח הלילה (רביעי) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל לפרוש משיחות המשא ומתן עם איראן בשל התנהגותה ה"אגרסיבית". למרות ההתפתחויות - השיחות עדיין צפויות להתקיים בסוף השבוע. עוד דווח כי התרגיל שתכננו משמרות המהפכה במצרי הורמוז - בוטל לאחר אזהרות מצד ארצות הברית.

נשיא איראן הורה אתמול לשר החוץ שלו "לנהל משא ומתן הוגן ושוויוני" עם ארצות הברית, הסימן הברור הראשון מצד טהרן שהיא רוצה לנסות לנהל משא ומתן, שכן המתיחות עם וושינגטון נותרה גבוהה לאחר דיכוי המחאות במדינה בחודש שעבר.

במקביל, אתמול הרשויות בטהרן הודיעו כי הם מעוניינות לשנות את מיקום השיחות, שאמורות להתקיים ביום שישי הקרוב בטורקיה. על פי הדיווח, היעד המבוקש כעת הוא עומאן. ברויטרס דווח כי "איראן רוצה לשנות את אופי השיחות שידונו רק בתיק הגרעין, מבלי מעורבות של שותפות אזוריות בשיחות". רשת אל-מיאדין ציטטה גורם איראני שלא פסל את קיום השיחות בטורקיה, המיקום המקורי שנקבע להן. "בטהרן מעדיפים שהשיחות ינוהלו במסקט בירת עומאן, אך אין בעיה שהן ינוהלו בטורקיה".

אם לא די בכך, אירעו שתי תקריות אתמול במפרץ הפרסי כאשר מטוס קרב מסוג F-35 יירט כטב"ם איראני מסוג שאהד-139 שהתקרב לנושאת המטוסים לינקולן בים הערבי. לא היו נפגעים באירוע. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט התייחסה ואמרה: "בסנטקום פעלו כראוי כדי להפיל את הרחפן האיראני. שיחות עם איראן בהמשך השבוע עדיין מתוכננות".

בתוך כך, כלי שיט חמושים של איראן ניסו להשתלט על מכלית עם דגל ארצות הברית, שיצאה מאיחוד האמירויות לבחריין, בה נמצא בסיס של חיל הים האמריקני. גורמים אמריקנים רשמיים אישרו את התקרית, וציינו כי המכלית הובלה לאזור מבטחים.

מוקדם יותר השבוע, דווח ברויטרס כי ההנהגה האיראנית מודאגת מהאפשרות שתקיפה אמריקנית עלולה לשבור את אחיזת משטר האייתולות, תוך שהיא מניעה את הציבור הזועם לחזור לרחובות.

בפגישות עם המנהיג העליון אייתוללה עלי חאמנאי נאמר לו כי הזעם הציבורי על דיכוי המחאות בחודש האחרון - שהיה העקוב מדם ביותר מאז המהפכה ב-1979 - הגיע לנקודה שבה פחד כבר אינו מרתיע את האזרחים. גורמים רשמיים הוסיפו כי "איראנים רבים מוכנים להתעמת שוב עם כוחות הביטחון, ולחץ חיצוני כמו תקיפה אמריקנית מוגבלת עלול לחזק את ההתקוממות ולגרום נזק בלתי הפיך למשטר".