"פעולה באיראן - עניין של זמן": בכיר אמריקני לשעבר משוכנע - זה מה שטראמפ ירצה לתקוף

בעוד קצת פחות משתיים עשרה שעות יגיעו שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, והשליחים וויטקוף וקושנר, לחדרי המשא ומתן במסקט בירת עומאן. השיחות שכמעט והתפוצצו אמש, לפי הערכות מומחים, בעלות סיכויי הצלחה נמוכים מאוד. אליוט אברמס, לשעבר שליחו המיוחד לענייני איראן של הנשיא דונלד טראמפ העריך אמש (חמישי) בשיחה עם כתב החוץ ברק בטש כי תקיפה אמריקנית באיראן - היא רק עניין של זמן.

זה לא סוד שטראמפ מתלבט בשבועות האחרונים על דרך הפעולה בנוגע לאיראן - האם להתסכן בתקיפה שתוצאותיה לא ידועות, או בהסכם לא טוב הוא חישל עצמו והתערב במחאות באיראן, כשקרא למפגינים לצאת לרחובות והצהיר - העזרה בדרך.

אברמס סבור שהממשל הבין תוך כדי המחאות, שאין סיכוי ממשי שהמפגינים יובילו לנפילת שלטון האייתוללות. אבל, הנשיא טראמפ ראה לנגד עיניו את הכישלון של אובמה, שלא הביע תמיכה במחאות באיראן ב-2009, וטראמפ כידוע עושה הכל ההפך מאובמה.

אבל, אברמס משוכנע שהנשיא האמריקני ישתמש בכוח נגד איראן, ואומר - ייתכן וטראמפ משתמש באפשרות של כישלון השיחות כתירוץ לתקיפה.

כאמור, בשבועות האחרונים עלו השערות לגבי מידת ההצלחה של ניסיון הפלת המשטר באיראן רק באמצעות פעולה אווירית אמריקנית. אברמס סבור שדבר שאין לכך היתכנות. הוא הוסיף והעריך כי סביר שארצות הברית, אם תתקוף באיראן, תתמקד בתוכנית הטילים הבליסטיים, בפעולה מהירה.

היממות הקרובות יהיו מכריעות בכל הקשור להחלטותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לאיראן. אבל על דבר אחד מסכימים אברמס ומרבית המומחים - טראמפ מעוניין בפעולה קצרה שלא תסכן את הכוחות האמריקנים באזור.