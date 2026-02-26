ארצות הברית ממשיכה להעצים את הנוכחות הצבאית במזרח התיכון: נושאת המטוסים הגדולה בעולם, (USS) ג'רלד ר. פורד, עושה את דרכה לכיוון חיפה, כך דווח היום (חמישי) ברויטרס ו-AP. במקביל, כלי תקשורת ביוון דיווחו שהפורד עזבה את הבסיס הימי של נאט"ו בכרתים, לאחר שעגנה ארבעה ימים בבסיס מפרץ סודה לצורך הצטיידות.

פורד, המונעת בכוח גרעיני, צפויה להגיע לישראל תוך 24 שעות ותצטרף לנושאת המטוסים אברהם לינקולן ולמלוויה, שהגיעו למזרח התיכון בחודש שעבר. נושאת המטוסים שהוכנסה לשימוש בשנת 2017, הינה באורך 334 מטרים ובעלת צוות של כמעט 4,600 איש. הפעם האחרונה שארצות הברית פרסה שתי נושאות מטוסים במזרח התיכון הייתה ביוני 2025, במהלך הפצצת מתקני הגרעין של איראן במבצע "עם כלביא".

בנוסף, לפחות 18 מטוסי קרב חמקנים אמריקאים מדגם F-35 לייטנינג II מוצבים בבסיס חיל האוויר מואפאק סאלטי בצפון ירדן, ולפי תמונות לווין סיניות, 11 מטוסי קרב אמריקנים מסוג F-22 "ראפטור" וסוללות הגנה אווירית נמצאים בבסיס עובדה.

ארה"ב ממשיכה לבנות מערך משמעותי של מערכות נשק במזרח התיכון על רקע שיחות דיפלומטיות בין וושינגטון לטהרן שהתחדשומוקדם יותר היום בז'נבה, ופרסה ספינות ומטוסים למים סמוכים ולבסיסים אמריקאים ברחבי האזור.