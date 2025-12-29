גל מחאות נרחב החל היום (שני) באיראן, כאשר המוני אזרחים יצאו לרחובות בקריאות נגד המשטר, בעקבות המשבר הכלכלי החמור ותנאי המחייה הקשים. המחאות הסלימו לעימותים קשים בין המפגינים לבין כוחות הביטחון - שהגיבו כצפוי באלימות. ראש דסק החוץ ברק בטש הביא ב"מהדורה המרכזית" את כל הפרטים על ההתקוממות ברחובות טהרן.

המונים יצאו ביממה האחרונה לרחובות טהרן וערים גדולות נוספות במדינה, במחאה על הצלילה של המטבע האיראני, הריאל, לשפל של כל הזמנים. דיווחים בארצות הברית שנגיד הבנק המרכזי במדינה התפטר.

איראן מתמודדת כבר חודשים עם בצורת, ויוקר המחיה שובר שיאים חדשים מדי יום. אבל משטר האייתולות מסרב לדיפלומטיה עם המערב שעשויה להקל במעט על הסנקציות החמורות שהוטלו על המדינה. עד כדי כך שחלק מהמפגינים אפילו קוראים לשובו של שלטון השאה, שהיה שנוא והודח על ידי המהפיכה האיסלאמית.

למשטר האיראני יש כסף אבל הוא משקיע אותו בנשק, במלחמות זרות ובחיזוק הזרועות השיעיות שלו ברחבי המזרח התיכון. היום דווח שאיראן מפתחת ראשי נפץ כימיים לטילים הבליסטיים שברשותה, בהמשך לאיום הטילים המשתקם שעליו מדברים בישראל בחודש האחרון. האזרחים באיראן מאסו בסדר העדיפויות הזה.

במקביל, עמוד הטוויטר של המוסד בפרסית פרסם מסר חריג לאזרחי איראן המעודד אותם להפגין: "צאו יחד לרחובות, הגיע הזמן. אנחנו איתכם, לא רק מרחוק ומילולית - אנחנו איתכם גם בשטח".

בערוץ החדשות "איראן אינטרנשיונל" פורסם סרטון שבו נראים מפגינים בעיר מלארד במחוז טהרן, יוצאים לרחובות, קוראים "מוות לדיקטטור" וחוזרים על סיסמאות כמו "זהו הקרב האחרון, פהלווי חוזר" (שם המשפחה של השאה ששלט באיראן עד המהפכה ב-1979). אך בתקשורת האיראנית בכל זאת מנסים להציג תמונה שקרית לפיה מדובר במחאה שקטה, על רקע עליות מחירים.

גם גל המחאה הזה ככל הנראה לא יוביל להפלת המשטר, שביסס את שלטונו על הפחדה וכוח. אבל התיעודים שיוצאים מהמדינה ביממה האחרונה, מדגימים שוב עד כמה עמוק המשבר בין האזרחים להנהגה. ועד כמה העם האיראני - להבדיל מהאייתולות - אינו מעוניין במלחמה נוספת, שאולי תתרחש בקרוב.