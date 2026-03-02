הפיינשל טיימס הבריטי דיווח הערב (שני) כי אחד הכלים השימושיים ביותר שעזרו לאסוף מידע על חמינאי לקראת החיסול של עלי חמינאי ביום שבת היה מצלמות התנועה בטהרן. על פי הדיווח, מצלמות התנועה בבירת איראן נפרצו לפני שנים, והתמונות מהן הוצפנו ושודרו לשרתים בישראל, כך לפי שני גורמים המעורים בפרטים.

אחת המצלמות המרכזיות אחריה עקבו במודיעין הישראלי הציבה זווית שאיפשרה לעקוב אחר הבכירים שהגיעו להיפגש עם המנהיג העליון במתחם המאובטח, והיכן הם נהגו לחנות את רכביהם הפרטיים. כך, על פי הגורמים, ידעו ביום החיסול שחמינאי נפגש עם הבכירים שחוסלו ביחד איתו, ומי נמצא בפגישה.

אחד הגורמים במודיעין הישראלי אמר לפייננשל טיימס: "הכרנו את טהראן כפי שאנו מכירים את ירושלים, וכשאתה מכיר מקום היטב כמו את הרחוב שבו גדלת, אתה מבחין בכל דבר קטן שאינו במקומו".

בנוסף לשידור ממצלמות התנועה בטהרן, בפייננשל טיימס אומרים כי במודיעין השתמשו בשיטה מתמטית המכונה "ניתוח רשתות חברתיות", בהן מנתחים מיליארד נקודות מידע במטרה לחשוף מוקדי כוח לא צפויים ולזהות מטרות חדשות לחיסול. כמו כן השתמשו במודיעין אותות (סיגינט), כמו רשתות טלפונים ניידים שנחדרו, ומקורות אנושיים (יומינט).

על פי אחד המקורות שהתראיינו לפייננשל טיימס, אחד הדברים החריגים ששמו לב אליו בהתנהגותו של חמינאי לפני החיסול היה שנקט באמצעי זהירות, שכן המנהיג העליון של איראן ציפה למות כשאהיד. כידוע, בזמן המתיחות שלפני המלחמה חמינאי הסתתר בשני הבונקרים שלו מתוך חשש מוחשי שארצות הברית וישראל ינסו להתנקש בו - מה שאכן קרה ביום שבת האחרון.