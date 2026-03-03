השר כץ תקוע בדרום אמריקה ללא יכולת חזרה לישראל

משרדי הממשלה שאמונים על בריאות הציבור, הרווחה והדיור נותרו ללא שר נוכח בשטח, בעוד השר חיים כץ שוהה בדרום אמריקה ללא יכולת לשוב לישראל באופן מיידי, כך דווח היום (שלישי) בעיתון "ישראל היום".

השר כץ, שמכהן כשר הבריאות, שר השיכון, שר התיירות ושר הרווחה, יצא לסיור מדיני ביום ראשון שעבר, רגע לפני פרוץ ההסלמה הצבאית מול איראן. היעדרותו הפיזית מהארץ בעת הזו מעלה חשש לגבי ניהול המערכות האזרחיות בשעת חירום, במיוחד לאור העובדה שהוא חולש על מספר רב של מוקדי קבלת החלטות.

יחידת האבטחה "מגן" נאלצת להתמודד בימים האחרונים עם אתגר לוגיסטי ומבצעי מורכב בניסיון לאבטח את השר כץ ביעדים מרוחקים, משימה שהפכה למסוכנת ורגישה יותר מאז החלו חילופי המהלומות עם איראן. המתיחות הביטחונית הובילה לשינויים בלוחות הזמנים של הטיסות ולמגבלות תנועה שמקשות על החזרתו המהירה של השר לישראל, תוך ניסיון לשמור על רמת אבטחה מקסימלית תחת איומים פוטנציאליים בחוץ לארץ.

נזכיר כי משרד הפנים מתנהל ללא שר מתפקד כבר למעלה משבעה חודשים. מצב זה נוצר לאחר התפטרות שרי מפלגת ש"ס בשל משבר חוק הגיוס, ביניהם שר הפנים לשעבר משה ארבל. בעבר הוצעו סמכויות משרד הפנים לשרים חיים כץ ויריב לוין, אך אלו סירבו לקבלן בטענה כי מדובר בתיק רחב היקף הדורש קשב רב מדי. בעקבות זאת, הממשלה צפויה לאשר את העברת סמכויות המשרד ישירות לידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

החלשות השירות הציבורי והעברת הסמכויות לראש הממשלה מעוררות התנגדות עזה בקרב עובדי משרד הפנים וסיעות האופוזיציה, שמתכוונים לעתור לבית המשפט העליון נגד המהלך.