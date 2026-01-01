זוהראן ממדאני, הסוציאליסט-דמוקרטי שזכה בבחירות בנובמבר האחרון, החל היום (חמישי) את כהונתו כראש עיריית ניו יורק לאחר שהושבע לתפקיד.

ממדאני בן ה-34 מאוגנדה, יהיה ראש העיר ה-112 של הניו יורק. הוא הושבע בטקס פרטי לצד אשתו, הוריו, ובמאית הסרטים מירה נאיר. כמוסלמי, נשבע ספר הקוראן ומי שהשביעה אותו לתפקיד היא התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישה ג'יימס, שתיארה אותו בעבר כ"השראה פוליטית".

ראש העיר החדש הושבע על רציף תחנת הרכבת התחתית הישנה של ה"סיטי הול" פארק, שנמצאת במנהטן. ממדאני יהיה הצעיר ביותר בתפקידו במאה השנים האחרונות. "זה באמת כבוד וזכות של פעם בחיים", אמר במעמד השבעתו.

הביקורת על ממדאני - והיחס האוהב מהנשיא טראמפ

ראש העיר, טרם השבעתו, כבר הספיק להביא על עצמו ביקורת. ממדאני מינה בעבר את מייסון ליינן, פושע לשעבר שהורשע בשני מעשי שוד חמורים והפך לאקטיביסט, לשבת בוועדת המעבר שלו לענייני "מערכת המשפט הפלילי". בנוסף, מינה עורך דין שנוי במחלוקת, שייצג בעבר מחבל אל-קאעידה לתפקיד "בכיר" בעירייה.

בעיתון "ניו יורק טיימס" דווח בדצמבר האחרון כי קתרין אלמונטה דה קוסטה, מנהלת המינויים של ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני, התפטרה מתפקידה יממה לאחר שמונתה אליו בשל סערה סביב פוסטים אנטישמיים שלה מימיה כנערה.

הנשיא טראמפ, שנחשב בעבר למבקר גדול של ממדאני, ניפגש עימו בבית הלבן בנובמבר האחרון והפתיע רבים כששיבח את ראש העיר החדש. "אני חושב שהוא יעשה עבודה נהדרת, הוא יעזור להפוך את החלום של כולם למציאות", אמר.

ממדאני, שהאשים כשהוא לצד טראמפ את ישראל ב"רצח עם בעזה", אמר כי דיבר עם הנשיא האמריקני "על הדאגות של תושבי ניו יורק, שרוצים שהכסף שלהם ילך לטובת העיר". הוא הוסיף כי מאמין "שאנחנו צריכים לציית לחוקי זכויות אדם בין-לאומיים, אני יודע שאלו מופרים גם בזמן זה, לא משנה על איפה אנחנו מדברים".