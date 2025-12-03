חרף האיומים של ממדאני: נתניהו הכריז - "אגיע לניו יורק"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (רביעי) לאיומים של ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדאני על כך שאם יגיע לעיר, יעצור אותו. נתניהו הודיע שחרף האיומים, הוא יגיע והוסיף: "אם הוא ישנה את דעתו ויגיד שיש לנו זכות להתקיים, אני אשמח לשוחח איתו". נגד נתניהו עומד צו מעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג, בשל המלחמה בעזה.

נתניהו, שנשא דברים בוועידה של ה"ניו יורק טיימס", התייחס גם לאנטישמיות הגואה: "היא הייתה איתנו מאות שנים. מה שנטען שנים כנגד העם היהודי, כעת נטען כנגד המדינה היהודית. אם לא נוכל להגן על עצמנו - נימחק מהמפה. אנחנו נלחמים על האמת".

ביחס לאיראן, אמר רה"מ כי "נלחמנו בשביל כל העולם החופשי כאשר הבסנו את איראן. אני מניח שאף צבא לא עשה מה שישראל עשתה כדי להימנע מהרג אזרחים. אנחנו אומרים להם להתפנות מאיזורים כאלה - בעוד שחמאס עושה את ההיפך".

נתניהו התייחס גם לתובע בבית הדין הבין-לאומי שהגיש את התביעה נגדו: "הבחור שהאשים אותי בפשעי מלחמה הוא כרים חאן, הוא היה אמור לבוא לישראל והוא ביטל את הפגישה משום שכמה ימים קודם לכן, הוא הואשם בהטרדה מינית והוא חשב שהדרך הטובה ביותר לצאת מזה - היא להכפיש את ישראל".

"אני מקווה להשיג הסכמי שלום, העם היהודי מתפלל לשלום. יש לי תקווה לכך, אך בשכונה שלנו - הדרך בה אתה משיג שלום היא שלום דרך עוצמה. אם אתה חלש - אתה מזמין תוקפנות, ושלום עושים עם החזק. בעת המבחן כאשר פלשו למדיתנו, כולם חשבו שאנחנו גמורים. ביומה השני של המלחמה, אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון. לא נלחמנו רק בחמאס, נלחמנו גם בחיזבאללה, חותים, באיראן - וניצחנו", הדגיש נתניהו.

לשאלה כמה זמן הוא מתכנן להישאר בחיים הציבוריים, השיב ש"אני לא מודד את זה בזמן, אלא במשימות. רוב העם תומך בי - בגלל זה אני מנצח בבחירות. העם תומך בי משום שהם רוצים שאשלים את המשימה לשלום, יש לנו הזמדנות עכשיו. כאשר ההיסטוריה היא במרחק נגיעה, אתה לא הולך הצידה. אתה דוחף קדימה - בשביל זה אני פה".