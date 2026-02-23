סופת שלגים עוצמתית משתקת את ניו יורק ואת החוף המזרחי בארצות הברית: טיסות התבטלו, הלימודים הושבתו ואפילו ההצגות בברודווי בוטלו. מצב חירום הוכרז בעיר והרשויות קוראות ליותר מ-40 מיליון תושבים להסתגר בבתיהם. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", שליחנו בארה"ב יגאל רביד עם תמונת המצב על מזג האוויר הקשה, והנדיר.

איזה חורף עובר על ניו יורק ועל כל צפון מזרח ארה"ב. זהו כבר מחזור שלישי של מזג אוויר קיצוני כמעט בלתי אפשרי ונדיר מאד רק בעונה הזאת, כשהממוצע אירוע אחד בלבד שמגיע פעם בכמה שנים. אין פלא שרשתות השידור הגדולות עברו לנוהל חירום.

תמונת מצב מהיום: בניו יורק יש עוצר של ממש - דרישה להישאר בבית, כל בית, כבישים נפתחים ונסגרים לסירוגין, ומותרות נסיעות חיוניות וחירום בלבד. במכשירים הניידים - התראות חירום, ממש כמו אצלנו בזמן מלחמה, מזהירות את התושבים להסתגר.

גם תשתית החשמל נפגעה ברחבי צפון מזרח ארה"ב, ושתי שכנותיה של ניו יורק, מסצ'וסטס וניו ג'רזי, שנפגעו קשה - בכל אחת מהן כ-150 אלף מנותקי חשמל.

המבחן הראשון של זוהרן ממדאני כראש עיר הוא לא מחירי הדיור או התחבורה הציבורית, אלא עצם הקיום במזג אוויר קיצוני שהכרך הגדול בעולם אמור להיות ערוך אליו והוא לא. יותר מ-100 בני אדם נספו בסופה הקודמת בחודש שעבר, וגם כעת זה לא נראה טוב.