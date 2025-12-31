2025: השנה שבה ג'פרי אפשטיין חזר לרדוף את העולם | מיוחד

ג'פרי אפשטיין מת בתא המעצר במנהטן כבר ב-10 באוגוסט 2019, אבל נדמה שדווקא בשנה החולפת הוא "חי" יותר מתמיד. במיוחד בחודשים האחרונים, שמו של איש העסקים היהודי ועבריין המין המורשע לא ירד מהכותרות, על רקע פרסום התיקים החסויים שחשפו תמונות, מסמכים ועדויות על נשיאים, פוליטיקאים ודמויות מפתח שבילו במחיצתו.

הגילויים הללו, שנכפו על הממסד מכוח "חוק שקיפות תיקי אפשטיין" עליו חתם הנשיא טראמפ בנובמבר האחרון, הציתו מחדש את הזעם הציבורי כלפי האליטות בארצות הברית ובבריטניה, שהעניקו חסינות חברתית לאיש הכספים המושמץ.

מהסדר הטיעון ועד המוות המסתורי

שורשי הסאגה הנוכחית נטועים עמוק בעבר. עוד ב-2008 הודה אפשטיין בפלורידה בשידול קטינה לזנות, אך זכה לעסקת טיעון שערורייתית: 18 חודשי מאסר בתנאים נוחים, שכללו יציאות יומיות לעבודה – תנאים שעברייני מין במעמדו יכלו רק לחלום עליהם.

אלא שהצדק, גם אם באיחור, החל לרדוף אותו. ביולי 2019 נעצר אפשטיין שוב, הפעם בניו יורק, באשמת סחר בבני אדם. ימים ספורים לאחר מכן הוא נמצא ללא רוח חיים בתאו. הגורמים הרשמיים קבעו שמדובר בהתאבדות והאישומים בוטלו, אך עבור כל מי שהיה חלק מ"מעגל אפשטיין", הסיוט רק התחיל.

בהיעדרו, האש הופנתה לשותפה הנאמנה: גיליין מקסוול, אשת הסוד והחברה הקרובה, נעצרה ב-2020, הורשעה בסחר בבני אדם ונידונה ל-20 שנות מאסר. עד היום, היא האדם היחיד ששילם מחיר פלילי על אימפריית הניצול המיני שהקימו השניים.

חוק השקיפות: טראמפ פותח את הכספת

פרשת אפשטיין מעולם לא עזבה באמת את המסדרונות הפוליטיים בוושינגטון - היא זו שהביאה להתפטרותו של שר העבודה אלכסנדר אקוסטה עוד ב-2018, אחרי שהעניק לאפשטיין עסקה מקלה שאפשרה לו להמשיך בפשעיו - אך שנת 2025 הייתה נקודת המפנה. לחץ דו-מפלגתי בקונגרס הוביל להעברת חוק המחייב את משרד המשפטים לחשוף את כל המסמכים הלא-מסווגים בתיק.

הנשיא טראמפ חתם על החוק ב-19 בנובמבר, ובחודש שעבר החל השיטפון. עשרות אלפי עמודים שוחררו, אך גורמים רשמיים מבהירים: עיבוד של יותר ממיליון רשומות נוספות יימשך שבועות ארוכים, תוך השחרת פרטים חיוניים להגנת הקורבנות. עם זאת, רבים הטילו ספק במניעים של משרד המשפטים הנוכחי, והחשש בקרב פעילים למען קורבנותיו של אפשטיין הוא שעבודת טיוח נמצאת בעיצומה על מנת להגן על אישים בולטים שהיו מקורבים לעבריין המין.

רעידת אדמה בלונדון: השגריר הולך הביתה

ההדף של פתיחת התיקים הגיע עד דאונינג 10. בספטמבר האחרון פיטרה ממשלת בריטניה את הלורד פיטר מנדלסון מתפקידו כשגריר בוושינגטון. המהלך הגיע לאחר שאימיילים שנחשפו הציגו קשר אישי וארוך שנים עם אפשטיין, ואף רמזו כי מנדלסון הטיל ספק בהרשעתו הקודמת של הפדופיל. ממשלתו של קיר סטארמר מיהרה להדיח את הדיפלומט הבכיר, בטענה שעומק הקשרים לא היה ידוע בעת מינויו.

הקול שנדם: הטרגדיה של וירג'יניה ג'ופרה

בתוך הסערה המשפטית והפוליטית, בלט השנה סיפור אישי טרגי אחד. וירג'יניה ג'ופרה, מי שהפכה לפנים של המאבק באפשטיין ומקסוול וחשפה כי נסחרה לצרכים מיניים כקטינה - כולל מפגשים עם הנסיך אנדרו - שמה קץ לחייה באפריל 2025.

חצי שנה לאחר מותה, באוקטובר האחרון, פורסם ספר זיכרונותיה "נערה של אף אחד". הספר, שפורסם לאחר מותה, הפך לצוואה מצמררת המפרטת את מקרי האונס והמאבקים המשפטיים שניהלה מול הכוחות החזקים בעולם.

הדים למאבקה נראים גם בבית המלוכה: הנסיך אנדרו, ששילם לג'ופרה הסדר אזרחי ב-2021 מבלי להודות באשמה, מוצא את עצמו מבודד מתמיד. התיקים החדשים חושפים תקשורת אינטנסיבית בינו לבין מקסוול, והמלך צ'ארלס, בצעד חסר תקדים, פועל כעת לפנות את אחיו מאחוזת "רויאל לודג'".

וושינגטון במבוכה: מטראמפ ועד קלינטון

המסמכים לא חוסכים מבוכה גם מהצמרת האמריקנית. הנשיא טראמפ, שניהל יחסי חברות מתועדים עם אפשטיין בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, נאלץ להתמודד עם מיילים שבהם טען אפשטיין כי טראמפ "ידע על הבנות" - טענה שנדחתה מכל וכל על ידי הנשיא וצוותו. טראמפ עצמו כינה את העיסוק בנושא "תרמית דמוקרטית" וקרא להתקדם הלאה.

אך טראמפ לא לבד. שמותיהם של ביל קלינטון, ביל גייטס ובכירים אחרים מהמחנה הדמוקרטי צצים שוב ושוב ביומני הטיסה לאי הפרטי ובתיעודים מאירועים חברתיים. ולמרות זאת, המסר מהרשויות נותר אחיד: אזכור במסמכים אינו מהווה ראיה לעבירה פלילית, ולא הוגשו כתבי אישום חדשים.

המחיר הפוליטי: התפטרותה של מרג'ורי טיילור גרין

אחת הדרמות הפוליטיות הגדולות של 2025 התרחשה דווקא בתוך המפלגה הרפובליקנית. חברת הקונגרס מרג'ורי טיילור גרין, שדחפה באגרסיביות לפרסום התיקים, נכנסה למסלול התנגשות עם הנשיא טראמפ, שלכאורה חשש מפגיעה בבעלי בריתו. הקרע היה כה עמוק, עד שגרין הודיעה על התפטרותה מהקונגרס החל מינואר 2026, כשהיא מותירה אחריה מפלגה משוסעת סביב שאלת השקיפות.

הזווית הישראלית: תיאוריות הקונספירציה פורחות

כצפוי, הוואקום שנוצר סביב התיקים התמלא במהירות בתיאוריות קשר. פרשני ימין קיצוני בארה"ב, דוגמת טאקר קרלסון וקנדס אוונס, ניצלו את החשיפה כדי להפיץ טענות חסרות בסיס המאשימות את המוסד הישראלי בהפעלה של אפשטיין. מומחים מיהרו להפריך את הטענות הללו, אך הן משתלבות היטב בנרטיב האנטי-ישראלי הגואה: כשיש דמות נבל יהודית, קל מאוד להדביק לה קשר למדינת ישראל, גם כשאין לכך שמץ של ראיה.

2026: המערכה הבאה

שש שנים לאחר מותו, ג'פרי אפשטיין ממשיך לעצב את הפוליטיקה העולמית, להפיל דיפלומטים ולטלטל את דעת הקהל. כעת, העיניים נשואות אל תחילת 2026, אז צפוי גל נוסף של מסמכים להיחשף. אם שנת 2025 לימדה אותנו משהו, הוא שהאליטה העולמית אולי קיוותה שהסיפור הזה ייקבר יחד עם אפשטיין, אך המציאות מוכיחה אחרת