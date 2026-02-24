העולם כולו ממשיך להמתין גם הבוקר (שלישי) להחלטתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - האם ארצות הברית תתקוף באיראן? רשת CBS דיווחה כי טראמפ "מתוסכל מדברי יועציו על המגבלות של פעולה צבאית אפשרית באיראן".

בהמשך הדיווח נטען כי נאמר לטראמפ שבאופן כמעט ודאי - כל תקיפה נגד איראן לא תוכל להיות "מהירה ומכרעת", וכי תקיפות מוגבלות - דבר שהנשיא עצמו הכחיש במהלך הלילה - יובילו לעימות נרחב יותר, כזה שעשוי לגרור את ארצות הברית לעימות ממושך במזרח התיכון.

גורם צבאי בכיר מסר לרשת הטלוויזיה האמריקנית כי "המתכננים הצבאיים מספקים ייעוץ אובייקטיבי". הבית הלבן הפנה את CBS News לפוסט של הנשיא ברשתות החברתיות.

כאמור, בבסיס קוצר הרוח של הנשיא עומד רצונו בפעולה כוחנית, שתאתחל מחדש את שולחן המשא ומתן הדיפלומטי. על פי הדיווחים השונים, הוא לחץ על יועציו לקבל אפשרויות שיהוו "עונש" ויהיו משמעותיים מספיק, לשיטתו, כדי לאלץ את איראן לחזור למשא ומתן בתנאים נוחים יותר עבור וושינגטון. עם זאת, מתכננים צבאיים הזהירו כי לא ניתן להבטיח תוצאה שכזו.

כזכור, טראמפ פרסם אמש הצהרה חריפה, בתגובה לדיווחים בתקשורת שטענו כי הגנרל דניאל קיין מתנגד למתקפה צבאית על איראן. בדבריו הכחיש את הפרסומים וטען כי הם אינם נכונים, ואף שגויים לחלוטין.

"סיפורים רבים מתקשורת הפייק ניוז מתארים את הגנרל דניאל קיין כאילו הוא נגד מלחמה עם איראן - זה לא נכון", כתב טראמפ. "כמו כולנו, הוא מעדיף לא לראות מלחמה, אבל אם תתקבל החלטה, הוא יודע כיצד לנצח".

בהמשך דבריו, הנשיא התייחס להיסטוריה הצבאית של הגנרל, וציין את אחריותו על מבצע "פטיש חצות" בה תקפו ביוני האחרון את מתקני הפיתוח הגרעיני האיראני. טראמפ הדגיש כי קיין מייצג את הכוח הצבאי האמריקני, ושכל הדיווחים על התנגדותו למתקפה צבאית הם שגויים ומכוונים.