נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר כי יש לשלול את רישיונות השידור של רשתות טלוויזיה שלא העבירו בשידור חי את הנאום שנשא לאומה האמריקנית בשעות ה"פריים-טיים" בחמישי האחרון. "בצעד נדיר רשתות הפייק ניוז NBC ו-ABC אמרו שתיהן שהן לא יסקרו את הנאום הזה. הונאה כזו צריכה להוביל לשלילת הרישיונות שלהן", פסק.

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הסערה החלה כאשר הרשתות בחרו שלא להעביר בשידור חי את הנאום, שבו טען טראמפ כי סין השיגה גישה לא חוקית למיליוני קובצי מצביעים אמריקנים כחלק ממאמץ רחב יותר להטות את הבחירות בארצות הברית בשנים 2018 ו-2020. כלי תקשורת אחרים, כמו CBS ו-Fox News, שידרו את הנאום, לפחות בחלקו. לעומתם, NBC ו-ABC שידרו את דבריו של טראמפ בערוצי הסטרימינג שלהן בלבד.

בשנת 2022 מספר רשתות סירבו לשדר את נאומו של הנשיא ג'ו ביידן בנושא האיומים על הדמוקרטיה. כמו כן, ABC, CBS ו-NBC לא שידרו את נאומו של הנשיא ברק אובמה בפריים-טיים בנושא הגירה בשנת 2014.

טראמפ כבר העלה בעבר את הרעיון לשלול את רישיונות השידור של רשתות טלוויזיה שהסיקור החדשותי שלהן נתפס בעיניו כבלתי אוהד. הוא הציע ש-ABC תאבד את רישיונה לאחר שמנחה תוכנית הלילה, ג'ימי קימל, הושעה בעקבות מונולוג שנשא אחרי מותו של צ'ארלי קירק, ובפוסט ברשתות החברתיות בדצמבר, הוא טען כי יש "לבטל" את רישיונות השידור של רשתות שהסיקור שלהן הוא "כמעט 100% שלילי".

יצוין כי סמכותו של יו"ר ועדת התקשורת הפדרלית (FCC), ברנדן קאר, לשלול באופן חד-צדדי את רישיונותיהן של רשתות שידור היא מוגבלת, שכן הן מוגנות על ידי המגבלות של חוק התקשורת לגבי האופן שבו ה-FCC בוחנת רישיונות, וכן על ידי התיקון הראשון לחוקה.