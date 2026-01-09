הרבה יותר מ"הנכדה של": המסלול המפתיע של קאי טראמפ לצמרת

בשבוע האחרון, העולם קיבל הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של משפחת הנשיא האמריקאי. קאי טראמפ, הנכדה הבכורה של הנשיא דונלד טראמפ, התיישבה מול המיקרופון של לוגן פול ודיברה על המבוכה שבחיי דייטים תחת עינו הפקוחה של השירות החשאי.

אבל עבור מי שעוקב אחר המסלול של הצעירה בת ה-18, ברור שהריאיון הזה הוא רק עוד שלב בבניית המותג העצמאי שלה – כזה שמתרחק מהקלפיות ומתמקד במגרשי הגולף.

השושלת: הדוד בארון ואמא שיוצאת עם טייגר וודס

קאי, שנולדה בניו יורק ב-2007, היא בתם של דונלד טראמפ ג'וניור וונסה היידון. בניגוד לדימוי הנוקשה של המשפחה, קאי מציירת תמונה של "נורמליות" יחסית בתוך המהומות שמייצר סבה. אחד הפרטים המרתקים בפרופיל שלה הוא הקשר עם בארון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד ומלניה. למרות שבארון הוא דודה מבחינה רשמית, הוא גדול ממנה בשנה אחת בלבד. קאי מכנה אותו "הדוד B" ומתארת קשר קרוב של שני צעירים שגדלו יחד בתוך בועת הביטחון הנשיאותית.

הקשרים המרתקים לא עוצרים שם. אמה, ונסה, הפכה בעצמה לחלק מכותרות מדורי הספורט והרכילות כאשר חשפה ב-2025 כי היא נמצאת במערכת יחסים עם אגדת הגולף טייגר וודס. עבור קאי, מדובר בסגירת מעגל מושלמת – שכן הגולף הוא לא רק תחביב עבורה, אלא יעודה המקצועי.

בעוד שסבא דונלד ידוע בחיבתו למגרשי הגולף ככלי לעסקים ופוליטיקה, קאי לוקחת את זה לזירה התחרותית. היא מחזיקה בהנדיקאפ מרשים של +0.5 וכבר זכתה פעמיים באליפות הנשים של מועדון טראמפ אינטרנשיונל.

בניגוד לילדי סלבס אחרים שמקבלים כרטיס חופשי, קאי מוכיחה רצינות: היא כבר התחייבה לנבחרת הגולף של אוניברסיטת מיאמי ל-2026, ואף קיבלה הזמנה יוקרתית לסבב ה-LPGA המקצועני. המפגש האחרון שלה עם אלוף המאסטרס, רורי מקלרוי, רק חיזק את המעמד שלה כספורטאית שיש לקחת בחשבון, ללא קשר לשם המשפחה שעל גב החולצה.

קאי טראמפ היא כנראה ה"טראמפית" הראשונה שדוברת את שפת דור ה-Z באופן שוטף. עם למעלה מ-7 מיליון עוקבים במצטבר (יוטיוב, טיקטוק ואינסטגרם), היא מתחזקת ערוצי תוכן שמשלבים סרטוני "Get Ready With Me", טיפים לגולף ובלוגים מהבית הלבן.

הכוח שלה טמון ביכולת "להאניש" את המשפחה. בנאומה בוועידה הרפובליקנית ב-2024, היא הציגה לעולם "סבא רגיל" שמחלק סוכריות לנכדים, דימוי שהיה שווה למטה הבחירות יותר מכל קמפיין ממומן.

למרות הייחוס, קאי הבהירה בראיון האחרון ובשיחות סגורות: היא לא תרוץ לנשיאות. "פוליטיקה היא דבר מסוכן מדי," הצהירה. בעולם שבו כל צעד של משפחתה נבחן בזכוכית מגדלת, קאי בוחרת להישאר "באמצע". היא שומרת על כבוד ליריבים פוליטיים של סבה, כמו קמלה האריס, ומנסה לבנות לעצמה חיים שבהם המכשול הגדול ביותר הוא לא סקר בדעת הקהל, אלא גומה קשה במיוחד במגרש הגולף במיאמי.