טראמפ קורא לחשוף דמוקרטים בתיקי אפשטיין: "תביכו אותם"

בזמן שמשרד המשפטים האמריקני מתמודד עם מאגר עצום של מסמכים הקשורים לפרשיית עבריין המין ג׳פרי אפשטיין, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול (שישי) כי יש לפרסם שמות של דמוקרטים בולטים הקשורים לפרשה.

ביום רביעי האחרון הודיע משרד המשפטים האמריקני כי נמצאו יותר ממיליון מסמכים נוספים הקשורים לפרשת עבריין המין המורשע. הנשיא האמריקני התייחס לגילוי בפוסט שפרסם ב־Truth Social וכתב: "עכשיו נמצאו עוד מיליון עמודים על אפשטיין. משרד המשפטים נאלץ לבזבז את כל זמנו על התרמית הזו בהשראת הדמוקרטים. מתי הם יגידו די, ויחזרו לעבוד על רמאות בבחירות וכו?". הנשיא המשיך וטען כי הדמוקרטים, ולא הרפובליקנים, הם "אלה שעבדו עם אפשטיין".

"חשפו את כל השמות שלהם, הביכו אותם, וחזרו לעזור למדינה שלנו!", כתב טראמפ, "השמאל הרדיקלי לא רוצה שאנשים ידברו על טראמפ והצלחות הרפובליקנים, אלא רק על ג'פרי אפשטין שמת מזמן - עוד ציד מכשפות נוסף".

בשבוע האחרון ובזה שלפניו פרסם משרד המשפטים אלפי מסמכים מתיקי אפשטיין. בין היתר, פורסם מכתב מטריד, שלכאורה נכתב בידי אפשטיין ומכיל בו ציטוטים, בהם נטען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "שותף לאהבתנו לנערות צעירות ובשלות".

עוד מופיעות תמונות בהן מצויר נשיא ארצות הברית לשעבר, ביל קלינטון, בשמלה כחולה ועקבים ותיעודים נוספים של נשים כשפניהן מושחרות.

טראמפ הגן על הנשיא לשעבר ביל קלינטון, שתמונותיו הופיעו בתיקי אפשטיין והזהיר אנשים חפים מפשע מפני פגיעה במוניטין שלהם: "אני לא אוהב את התמונות של ביל קלינטון שמוצגות. אני לא אוהב את התמונות של אנשים אחרים שמוצגות, אני חושב שזה דבר נורא".

כזכור, טראמפ וקלינטון היו חברים עד לסכסוך בתחילת שנות ה-2000, וכעת טראמפ אומר שקלינטון "ילד גדול" ו"יכול להתמודד עם זה".