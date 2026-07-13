ממצאים ראשונים מהבדיקות: הסנאטור לינדזי גרהאם סבל מקרע באבי העורקים

סיבת מותו של הסנאטור הרפובליקני הוותיק לינדזי גרהאם היא קרע באבי העורקים שנגרם ממחלת לב כלי דם טרשתית, כך עולה מהממצאים הראשוניים של המכון לרפואה משפטית בוושינגטון.

משרדו של הסנאטור בן ה-71 מדרום קרוליינה אישר את הפרטים והודיע כי הוא נפטר באופן פתאומי בביתו שבגבעת הקפיטול ביום ראשון, לאחר שחווה כאבים עזים בחזה ודום לב.

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תעודת הפטירה הרשמית והסופית של גרהאם, שפונה לבית החולים האוניברסיטאי ג'ורג' וושינגטון שם נקבע מותו, תעודכן ותונפק באופן סופי רק לאחר שיושלמו כלל הבדיקות הטוקסיקולוגיות והמיקרוסקופיות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ספד לחברו הקרוב וחשף כי שוחח עימו בטלפון בשבת בערב, שעות ספורות לפני שנקבע מותו, במה שכינה "ייתכן שהייתה שיחתו האחרונה". טראמפ תיאר את גרהאם בתוכנית "Meet the Press" כ"בן משפחה" וכ"פטריוט אמריקאי אמיתי", וציין כי בשיחתם הסנאטור אמנם שיתף שהוא מרגיש "עייף", אך מעבר לכך נראה היה שהוא בקו הבריאות.

מותו הפתאומי של גרהאם, שנפטר שעות ספורות לאחר ששב מביקור רשמי וממושך בקייב, מצמצם כעת את הרוב הרפובליקני השברירי בסנאט ל-52 מושבים לעומת 47 של הדמוקרטים.

מנהיגים רבים משני צדי המתרס הפוליטי בארצות הברית ביכו את לכתו של אחד המחוקקים המשפיעים ביותר בוושינגטון בשלושת העשורים האחרונים. הסנאטור הדמוקרטי ריצ'רד בלומנטל, ששוחח אף הוא עם גרהאם ביום מותו, מסר כי הוא "תמיד התרשם מטוב ליבו" והגדיר אותו כאיש עקרונות שידע להקשיב גם לבעלי עמדות מנוגדות.

בעקבות הטרגדיה, מושל דרום קרוליינה הרפובליקני, הנרי מקמאסטר, צפוי למנות בהקדם מחליף זמני לאיוש המושב בסנאט, בעוד המדינה תיאלץ לערוך בחירות מקדימות מיוחדות (פריימריז) לבחירת המועמד הקבוע לקראת הבחירות הקרובות.

במערכת הפוליטית בישראל התקבלה הבשורה בהלם עמוק, שכן גרהאם נחשב לקול הפרו-ישראלי המשמעותי והנחרץ ביותר בגבעת הקפיטול, ובמיוחד מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל מיוחדת וספד לו: "ישראל איבדה את אחד מאישיותיה הידידותיות הגדולות ביותר, לינדזי הבין שביטחונן של ישראל ואמריקה שזורים זה בזה ללא הפרד". גרהאם, ששימש כראש החץ הדיפלומטי נגד איראן והחמאס, הותיר אחריו מורשת ענפה של תמיכה בלתי מתפשרת בביטחון המדינה והובלת קו סנקציות נוקשה נגד ציר הרשע.