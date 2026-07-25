נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניצל את נאומו הלילה (בין שישי לשבת) בארוחת הערב המסורתית של איגוד כתבי הבית הלבן למופע סטנדאפ סוער ועמוס הומור.

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במהלך האירוע, הנשיא אישר בדרכו הייחודית כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לביקור בוושינגטון בשבוע הבא, תוך שהוא עוקץ בחריפות את מנהיג המיעוט בסנאט, צ'אק שומר: "הוא הפך לפלסטיני גאה! למעשה, אני אשלח לו תלבושת פלסטינית יפה מחר כדי שיוכל לברך את ביבי נתניהו כשהוא יגיע לעיר".

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הבדיחות של הנשיא, שהיו הכול מלבד פוליטיקלי קורקט, מרמזות כי כותביו החדשים הבינו היטב מי קהל היעד שלו, הפכו במהירות לויראליות ברשת. הנשיא לא חסך ביקורת גם מהעיתונאים ומהיריבים הפוליטיים, כשהוא מתבדח על האפודים חסיני הכדורים: "הרבה אנשים לא רצו ללבוש את האפוד כי הם מעדיפים למות מאשר להיראות 20 פאונד יותר כבדים".

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הוא הגיב בחיוך וברוח טובה גם כשעיתונאי 'הוול סטריט ג'ורנל' זכו בפרס על תחקיר שנוגע לקשריו עם ג'פרי אפשטיין - תחקיר שבגינו הגיש נגדם תביעת ענק. בנוסף, טראמפ עקץ את כתבת CNN קייטלין קולינס, החמיא לה שלא בצניעות ואמר: "חשבתי שקייטלין הצליחה בענק עם חסות חדשה, אבל אז הודיעו לי שזאת לא היא על פחית 'באד לייט', זו דילן מלוויני". טראמפ התייחס בעקיצה לאושיית הרשת הטרנסג'נדרית דילן מלוויני, שקמפיין בראשותה לפני מספר שנים זכה לאש רבה מן הימין.

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טראמפ המשיך להצחיק את האולם כשהתייחס למזכיר הבריאות רוברט קנדי: "הוא באופן אישי דרס את הפרה במכונית שלו, חתך אותה והביא אותה לכאן כדי שתוכלו לאכול - אז היא טרייה מאוד".

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בנוסף הנשיא התבדח על ריצה רביעית לנשיאות: "ניצחתי שלוש פעמים - ועכשיו אני הולך לעשות את זה שוב!"

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אירוע ארוחת הערב התקיים הלילה במתכונת מצומצמת לאחר שבוטל במקור בחודש אפריל בעקבות ניסיון ההתנקשות בטראמפ.

בהתייחסו לביטול ההוא שגרם לרבים לתפוס מחסה, התבדח הנשיא: "לאחר ששמעו את היריות, אנשים צעקו 'לרדת!' מה שגרם לניקי מינאז' להתחיל לעשות 'טוורקינג' - היא היחידה שבאמת הבינה מה זה אומר".