וושינגטון נפרדת מלינדזי גרהאם: לצד נתניהו - מנהיגים מכל העולם הגיעו להלוויה

וושינגטון פותחת היום (שלישי) במספר אירועי זיכרון רשמיים לפרידה מהסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גרהאם, אשר ייפתחו בטקס בקפיטול ויימשכו בהלוויה מרכזית בקתדרלה הלאומית.

גרהאם, שהלך לעולמו פתאום בגיל 71 בעקבות קרע משוער באבי העורקים, היה מאנשי המפתח המשפיעים ביותר בפוליטיקה האמריקנית ובמדיניות החוץ של ארצות הברית במשך למעלה משלושה עשורים. ארונו, הנתון תחת דגל ארה"ב, נישא בידי צוות צבאי כחלק מאירועי היומיים שייחתמו בקבורתו במדינת קרוליינה הדרומית, אותה ייצג בגאווה ובמסירות בסנאט.

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נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר בפתח הטקס הלוויה: "הצער הוא עצום, לינדזי נפרד מאיתנו מוקדם מדי. הוא מת בעודו מבצע את העבודה לשמה הוא נולד - בשיא הקריירה שלו".

בטקסים המרכזיים שיתקיימו בבירה האמריקנית צפויים להשתתף שורה ארוכה של מנהיגים מכל רחבי העולם, לצד בכירים בממשל ובקונגרס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינשא דברי הספד בקתדרלה, לצד נוכחותם של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי - מחווה להידוק הקשרים ולמעמדו של גרהאם בזירה הבינלאומית.

מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, ג'ון ת'ון, ספד לו בדמעות ואמר כי "לינדזי היה דמות ענקית", בעוד סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, תיאר אותו כ"מקור אמריקני אמיתי".

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אירועי הזיכרון הללו מהווים נקודת פתיחה בלבד לסדרת טקסים נוספת שתימשך גם בימים הקרובים, בעוד בסנאט מתכוונים לקדם כמחווה לזכרו חבילת סנקציות נגד רוסיה שקידם בימיו האחרונים. הלווייתו הרשמית, המפגשים המדיניים בשולי האירוע והטקסים המתוכננים בהמשך, צפויים לכלול הספדים נוספים של מנהיגים בכירים ולספק פרטים נוספים על הצעדים להנצחת פועלו, ובהם שינוי שמו של בסיס צבאי מרכזי בקרוליינה הדרומית על שמו.

בשולי האירועים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו בארוחת ערב לזכרו של גרהאם בוושינגטון לצד בני משפחתו, חבריו הקרובים ובכירי הממשל והקונגרס. במהלך הערב שוחח נתניהו בחום עם אחותו של גרהאם, דרלין גרהאם נורדון, והדגיש את המחויבות המשותפת לחיזוק הברית בין המדינות ולמאבק באנטישמיות.

בדברים שנשא באירוע ספד נתניהו לחברו הקרוב ואמר: "אמריקה איבדה פטריוט גדול. ישראל איבדה את אחד מידידיה ותומכיה הגדולים ביותר, ואני איבדתי חבר יקר. לינדזי היה מחויב בכל מאודו לביטחונה של ארצות הברית, לביטחונה של ישראל ולמאבק הבלתי פוסק באנטישמיות".

פועלו המדיני הנרחב של גרהאם נשען על קריירה פוליטית ארוכה שהחלה עם נבחרותו לקונגרס ב-1994 ועלייתו לסנאט ב-2002. לאורך השנים הפך לגורם מרכזי במדיניות החוץ ובביטחון הלאומי של ארצות הברית, תוך שהוא נודע ביכולתו לתמרן במערכת הפוליטית ולשמור על השפעה דרמטית בממשלים שונים.

מערכת היחסים המורכבת שניהל עם דונלד טראמפ הפכה אותו לאחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא, ולמי שמנהיגים מכל העולם נסמכו על תובנותיו כדי להבין את מדיניות הממשל.