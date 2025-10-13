נקבע מותו של אהרון מזרחי, תושב ר"ג שנפצע קשה מטיל איראני

עיריית רמת גן הודיעה היום (שני) כי אהרון מזרחי, תושב העיר בן 76, מת הלילה מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת טיל איראני במבצע ״עם כלביא״ בחודש יוני האחרון.

אהרון ז"ל שהה יחד עם בת זוגתו אתי כהן אנג׳ל ז״ל בדירתם בעת נפילת הטיל. אתי נרצחה במקום, ואהרון נפצע קשה. הוא נאבק על חייו בבית החולים בארבעת החודשים האחרונים - אך בסופו של דבר מת מפצעיו.

משפחתו ספדה: "אבא וסבא שלנו היה אדם שמח, טוב לב, מלא הומור, שתמיד אהב לעזור לאחרים בלב פתוח ובנשמה גדולה, ומסירותו לילדיו ולנכדיו הייתה ללא גבול. לאחר מאבק ממושך, אנו כואבים ועצובים את לכתו וחשים אובדן גדול בלבנו".

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן אמר כי "ביום מרגש כזה, לצערי אנחנו מתבשרים גם בבשורות קשות על תושב נוסף שלנו שאיבד את חייו במלחמה העקובה מדם הזו מפגיעת הטיל האיראני הראשון במלחמת 'עם כלביא'". עוד הוסיף כי "אהרון מזרחי ז״ל נלחם על חייו במשך ארבעה חודשים, לאחר שטיל איראני פגע באופן ישיר ברחוב תרצה בעיר ורצח מיידית את בת זוגו אתי כהן אנג'ל ז"ל. אתי ואהרון נפגעו כשהם יושבים יחד".

"בשם כל תושבי העיר אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של אהרון ז״ל, אנחנו כבר מושיטים להם יד לסיוע ונמשיך לחבק ולעטוף אותם", הוסיף לסיום.

כזכור, במבצע "עם כלביא" איראן שגרה לעבר ישראל למעלה מ-550 טילים שגרמו ל-29 הרוגים, ו-3,238 פצועים. 15,000 אזרחים פונו מבתיהם. בין הפגיעות המשמעותיות ניתן למנות את בית החולים

סורוקה, מתקן האנרגיה בחיפה, מכון ויצמן, וכן בנייני מגורים באזורים שונים.

הלוויתו של אהרון ז"ל תתקיים ביום רביעי, 15.10.25, בשעה 12:00 בבית העלמין בחולון.