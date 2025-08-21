בתיאום צה"ל: ההיערכות לקליטת מאושפזים בדרום הרצועה

מומלצים -

לקראת הרחבת התמרון ברצועת עזה: שיחות התראה ראשוניות החלו ביום שלישי בין צה"ל לבין גורמי רפואה וארגונים בין לאומיים בצפון הרצועה, כך פורסם היום (חמישי). המגעים נעשים כחלק מההיערכות להנעת האוכלוסייה מהעיר עזה לעבר דרום הרצועה.

קציני מנהלת התיאום והקישור לעזה (מתפ"ש) הדגישו לגורמי הרפואה כי מבוצעת התאמה של תשתיות בתי החולים בדרום הרצועה לטובת קליטת החולים והפצועים, לצד הכנסה מוגברת של ציוד רפואי נדרש בהתאם לבקשות ארגוני הסיוע הבין לאומיים.

דובר צה"ל

"אני מדבר איתך על האפשרות לכניסת הצבא לעיר עזה - יהיה פינוי מלא מעזה לדרום הרצועה", אמר קצין מתפ"ש לגורם בכיר במערכת הבריאות העזתית. "הדבר הזה דורש מכם להכין תכנית להעברת הציוד הרפואי מצפון לדרום, על מנת שתוכלו לספק מענה לכל החולים בדרום הרצועה ולהכין את בתי החולים לקליטת החולים שיגיעו מצפון - חשוב לנו שתקבלו זאת ממקור רשמי. אנו הולכים לספק לכם מקום שתהיו בו, בין אם זה בית חולים שדה או כל בית חולים אחר".

אתמול אישר שר הביטחון ישראל כ"ץ את תוכנית התקיפה של צה"ל בעיר עזה, שהוצגה בפניו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר של צה"ל. התוכנית תיקרא "מרכבות גדעון ב'". המבצא ייצא לדרך בהמשך למבצע "מרכבות גדעון" שהביא להכרעת החמאס ולהשתלטות של צה"ל על 75% משטחי עזה.

דובר צה"ל

במסגרת התוכנית, ישלחו צווי המילואים הנדרשים לביצוע המתקפה. בנוסף לכך, אושרה ההיערכות ההומניטרית הנדרשת לקליטת התושבים שעתידים להתפנות מהעיר עזה דרומה עם תחילת המתקפה על העיר - זאת בכדי לבודד את מחבלי החמאס עד לחיסולם.

התוכנית תוצג היום לראש הממשלה בנימין נתניהו ותביא לגיוסם של 60 אלף המילואימניקים ב-2 בספטמבר.

גורם ביטחוני מסר: "כחלק מההיערכות להנעת האוכלוסייה מהעיר עזה לדרום רצועת עזה, החלו שיחות עם הארגונים הבינלאומיים כדי לרתום אותם להקים בתי חולים שדה נוספים בדרום, ויש לזה היענות חיובית. יש גם תכניות להרחבת התשתיות הרפואיות הקיימות בדרום בשיתוף הארגונים ובנוסף בוחנים פתיחת דרכי גישה למתקנים רפואיים נוספים. האו״ם והארגונים החלו לגבש תכנית להפעלה מחודשת של בית החולים האירופאי כמענה רפואי נוסף".