"נתניהו כשל, עליו ללכת": ח"כ דן אילוז מצטרף לישראל ביתנו

חבר הכנסת דן אילוז הודיע היום (רביעי) על עזיבת מפלגת הליכוד והצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, תוך שהוא מביע תמיכה ביו"ר המפלגה לראשות הממשלה. אילוז, שהוביל בכנסת האחרונה את המאבק נגד חוק הגיוס ושילם על כך במחיר פוליטי כשספג סנקציות והדחה מוועדות הליכוד, הסביר את צעדו במתקפה חריפה על הנהגת המפלגה.

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בדברים שנשא לצד ליברמן תקף אילוז בחריפות את ראש הממשלה: "בקדנציה הזו ניהלתי את המאבק נגד חוק ההשתמטות יחד עם חברי ישראל ביתנו. לצערי, הליכוד הפך להיות קבלן ביצוע של דרעי וגולדקנופף. נתניהו כשל בהנהגת המדינה, הוא צריך לקחת אחריות וללכת הביתה. אני קורא לכל הליכודניקים, מי שרוצה ימין אמיתי וליברלי, הבית שלו הוא ישראל ביתנו".

מייד אחרי הפרסומים - ח"כ אופיר כץ הסיר את ח"כ דן אילוז מקבוצת הוואטסאפ של הליכוד: "להתראות לפופוליסט ששכח מי הכניס אותו לכנסת. לא היה ליכוד מעולם"

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בירך על ההצטרפות: "דן הוא אדם ערכי שהוכיח אומץ, יושרה ונכונות לשלם מחיר אישי בשביל עקרונותיו, ובראשם המאבק לשוויון בנטל. כל מי שתומך בתורת ז'בוטינסקי בתפיסה לאומית וליברלית חייב להצביע לישראל ביתנו. הצטרפותו היא חיזוק משמעותי למחנה הלאומי".

ח"כ אילוז, עו"ד במקצועו שעלה מקנדה והחל את דרכו הציבורית במשרד החוץ ובמועצת עיריית ירושלים, בלט בכנסת גם בקידום החוק להפסקת פעילות אונר"א, איסור פתיחת קונסוליות זרות בירושלים ויוזמות להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.