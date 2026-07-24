סקר i24NEWS: רוב גורף חושב שיש שנאת חינם, 37% שונאים את נתניהו

92% מהציבור סבורים שהיא קיימת, כך עולה מסקר שערכה חברת דיירקט פולס עבור i24NEWS ופורסם היום. הסקר מגלה הסכמה נדירה בין הגושים: 94% מהקואליציה ו-90% מהאופוזיציה חושבים שיש שנאת חינם.

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ההסכמה נשברת בשאלת האחריות: 79% מכלל הציבור סבורים שהחרמות פוליטיות תורמות לשנאת החינם 91% מהקואליציה לעומת 66% בלבד מהאופוזיציה. כאן כבר ניכר פער של 25 נקודות בין הגושים.

הפער הכי חד: נתניהו

בשאלה כיצד הנשאלים מגדירים את התחושה שלהם כלפי ראש הממשלה נתניהו, התמונה מצטיירת כמעט כשתי מדינות נפרדות: 73% מהקואליציה מגדירים את התחושה שלהם כ"אוהב/ת", לעומת 5% בלבד באופוזיציה.

בכיוון ההפוך, 69% מהאופוזיציה מגדירים את התחושה שלהם כ"שונא/ת", לעומת 6% בקואליציה. בסך הכול, 40% מכלל הציבור מגדירים עצמם כאוהבים את נתניהו ו-37% כשונאים אותו כמעט שוויון ארצי, שמסתיר קיטוב מוחלט ברמת הגוש.

התיישבות בעזה: רוב מתנגד, אך פער עצום בין הגושים

בשאלת התיישבות יהודית מחודשת ברצועת עזה, 48% מכלל הציבור מתנגדים בטענה שהתיישבות כזו תהיה מטרה לטרור, לעומת 47% שתומכים בה (34% ללא תנאי ו-13% בכפוף לתוכנית הגירה לעזתים). כאן שוב הפער בין הגושים דרמטי: 79% מהקואליציה תומכים בהתיישבות (בשני הסעיפים יחד), לעומת 13% בלבד באופוזיציה ש-83% ממנה מתנגדים.

הסקר בדק גם את התגובות לסרטון בינה מלאכותית שפרסם הליכוד ובו דמויותיהם של גדי איזנקוט ומנסור עבאס. 42% מכלל הציבור רואים בסרטון חציית קו אדום, לעומת 34% שרואים בו כלי לגיטימי במסגרת קמפיין בחירות. 19% מהנשאלים ציינו כי לא נחשפו לסרטון כלל.

גם כאן הפער בין הגושים חד במיוחד: 71% מהאופוזיציה רואים בסרטון חציית קו אדום, לעומת 15% בלבד בקואליציה ש-59% ממנה דווקא רואים בו כלי לגיטימי.