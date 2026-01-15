"מבקש הלוואות - ולא מחזיר כסף": העדויות נגד ראש עמותת הסיוע

מאור מאיר אמסלם ניהל עד לפני כמה שנים עמותת סיוע והתרמה בשם "מלאכים של חסד". אבל בתקופה האחרונה הצטברו נגדו עדויות ותלונות על כך שהוא מבקש ומקבל הלוואות מאנשים, שנרתמים למפעלי סיוע והתנדבות, ולא מחזיר את הכסף.

לפי התלונות שהתקבלו, מאיר אמסלם לפיהן הוא פנה לאנשים בבקשות כספיות לעיתים כתרומה, לעיתים כהלוואה לצרכים עסקיים שונים. אך זו לא הפעם הראשונה שבה צצות תלונות נגדו. למעשה, העמותה "המלאכים של חסד מאיר" נסגרה על ידי בית המשפט לאחר ששורת עדויות צצו לגבי התנהלותו.

אחד המתלוננים הוא אריה, גמלאי ופרופסור לפיזיקה. אשתו מנישואיו השניים היא מיקה, שנכדה נפל במלחמה.

"שנה לאחר האסון, החלטנו שאנחנו עושים חתונה וחיפשנו כמה שיחזרו אלינו. פתאום הוא התקשר אליי אמר שמצאנו חן בעיניו, סיים את המילואים והוא רוצה כאילו להתאושש. אנחנו שמענו מילואימניק ישר רצינו לעזור, הוא עשה רושם נהדר", סיפר אריה.

תוך שבועות הקשר ביניהם הפך לחברי. ואז הגיעה בקשה חברית כביכול ממאור. "קיבלתי הצעה על אוטו אני אעביר לך, 2,000 שקל בחודש. מה זה אומר? אתה עושה את המימון, אני מעביר לך את הכסף", כך הוקלט מאיר אמסלם במה שהבטיח לאריה. הרכב הנרכש היה בסכום של 200 אלף שקלים. הכסף, לא הגיע.

