חופשת החלומות שנעלמה: העדויות נגד סוכן הנסיעות והכסף האבוד

בפרק נוסף בתחקיר על ההסתבכות של סוכן הנסיעות ינון עודי ששודר היום (ראשון) אנחנו עם פניות נוספות נגדו. על פי החשד הוא גבה עשרות אלפי שקלים מלקוחות למה שהבטיחו שיהיה חופשת חלומות שלהם, אך כשהם הגיעו למלון, הם גילו שהנופש לא הוזמן, והכסף נעלם.

למערכת i24NEWS הגיעו פניות נוספות גם מהשבועות האחרונים, המתארות דפוס פעולה דומה. עודי היה גובה תשלום מראש, הבטיח סגירת מלונות וטיסות ובפועל העסקאות אינן קיימות או קיימות רק בחלקן.

תגובת ינון עודי: "נקלעתי למשבר כלכלי שממנו לא הצלחתי להתרומם עקב בירוקרטיות בנקאיות. אם יש משהו שלא שולם דרך הספק ישולם ממני, שום דבר לא נעשה בכוונת מכוון. אני עשיתי ועושה הכל כדי להחזיר את כל הכספים ולראיה הוחזרו כספים גם חלקיים וגם מלאים לכאלה שלא התראיינו לכתבה. כל מי שנפגע ממני יקבל את מלוא כספו עד השקל האחרון, אני כרגע בהסדר מול הרשויות".

תגובת המשטרה: "ככלל, כל תלונה המתקבלת נבחנת ובמידה ועולה חשד לקיומה של עבירה פלילית נחקרת בהתאם, ע"י היחידה הרלוונטית וכך גם במקרה האמור".

