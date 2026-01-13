מסתמן: החשודים ברצח בדירתה של לין פאר - לא יואשמו

פרסום ראשון: חודשיים בדיוק חלפו מאז שוחררו ארבעת החשודים ברצח שלום ניסים בפתח תקווה – בהם הדוגמנית לין פאר – וכעת נראה כי התיק הסבוך עומד בפני סגירה. ל-i24NEWS נודע כי בתום דיונים קדחתניים בין המשטרה לפרקליטות בשבועיים האחרונים, המסתמן הוא שלא יוגשו כתבי אישום נגד המעורבים בפרשה.

ביחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מחוז מרכז סיימו לאחרונה את פעולות החקירה והעבירו את התיק להכרעת הפרקליטות, מה שהצית מחלוקת חריפה בין הגופים. בעוד שבמשטרה דוחקים להגיש כתבי אישום, בפרקליטות נוטים שלא לקבל את עמדתם. הטיעון המרכזי שחוזר שוב ושוב מצד הפרקליטות הוא "רף ראייתי נמוך", שאינו מאפשר הגשת אישום ברצח בשלב זה.

במשטרה מביעים תסכול רב מההתפתחות בתיק ומפנים אצבע מאשימה כלפי התנהלות החשודים והדלפות שזיהמו את התהליך. גורם ביחידה ללוחמה בפשיעה אמר ל-i24NEWS: "החשודים קשרו ביניהם קשר שתיקה. ניסינו למזער נזקים, אך נתקלנו בשיבוש חריג בהיקפו".

אותו גורם הוסיף כי החקירה "זוהמה" בין היתר בשל הדלפות בתקשורת שהקשו על חיבור הקצוות הראייתיים הנדרשים. יחד עם זאת, במשטרה מבהירים כי למרות המגמה המסתמנת בפרקליטות, הם לא מוותרים: "נבוא עם החשודים חשבון".

נכון לעכשיו, ההכרעה הסופית נמצאת בידי הפרקליטות, שתידרש להחליט בימים הקרובים האם לסגור את התיק סופית או לקבל את עמדת המשטרה ולנסות להוביל לאישום למרות הקשיים הראייתיים.