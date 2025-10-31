מענק נדיב ופנסיה: כך תתוגמל הפצ"רית אחרי ההתפטרות

אחרי ההתפטרות של הפרקליטה הצבאית הראשית, בעקבות מעורבותה לכאורה בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, בדקנו: כמה תרוויח אלוף יפעת תומר ירושלמי עם עזיבתה מהצבא?

לפי משוואת צה"ל, שהיא לקיחת 2.33% מהשכר האחרון, והכפלתו במספר חודשי השירות מיום גיוסה, ולפני ניקויים וזכויות נוספות, לחשבונה ייכנס מענק פרישה על סך 550 אלף שקל לערך מיד לאחר פרישתה.

במקביל, ובאם לא יוחלט אחרת, אלוף תומר-ירושלמי תתחיל לקבל פנסיה תקציבית על סך של כ-42 אלף שקלים בחודש. לפי הדו"ח האחרון של הממונה על השכר בצה"ל משנת 2022, אלוף בדימוס מרוויח סכום כזה כחלק מהפנסיה.

פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן

אמש פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית כי דוברת הפרקליטות הצבאית חשודה בהדלפת הסרטון. בנוסף, דיווחנו כי המידע שהוביל לחקירה נגד הפצ"רית - הועבר על ידי ראש השב"כ דוד זיני. צה"ל, שב"כ והיועצת המשפטית לממשלה סירבו להתייחס.

כאמור, ברביעי האחרון הודיע צה"ל כי נפתחה חקירה פלילית בעניין פרסום הסרטון מבסיס שדה תימן. בתקופה האחרונה נוהלה חקירה סמויה במשטרה, שהייתה תחת צו איסור פרסום. ההתפתחות החקירתית, ממנה עלה החשד לפיו גורמים בפרקליטות הצבאית הדליפו את הסרטון, נרשמה לפני שבוע, אז הפכה החקירה גלויה.