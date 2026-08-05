על רקע ההסכם, הרמטכ"ל הבהיר בעזה: "נמשיך לפעול ביוזמה"

בעוד המתווכים הבינלאומיים והאזוריים ממשיכים במאמצים לקדם מתווה חדש להסכם בעזה, צה"ל משדר נחישות להמשיך בלחימה ובשמירה על היוזמה המבצעית ברצועה. לפי דיווח בעיתון "אל-שרק אל-אווסט", בימים אלו מתנהלים מגעים לקראת תוכנית יישום הדרגתית להפסקת אש.

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המתווה המוצע עוסק בסוגיות הרגישות ביותר – בהן מנגנוני חילופי שבויים ואסירים, נסיגות כוחות, וסידורי הביטחון ביום שאחרי. על פי המקורות, אף שנרשמו הסכמות חלקיות בסעיפים מסוימים, המחלוקת המרכזית נותרת סביב עתיד השליטה והבטחת המנגנונים הביטחוניים ברצועה.

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על רקע הדיווחים הללו, סייר היום (רביעי) הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בתוך רצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום ומפקדי האוגדות. בדבריו הדגיש זמיר את השינוי המהותי שכבר הושג בשטח ואת התפיסה הביטחונית של צה"ל: "ברצועת עזה פגענו בחמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו משמעותית ושינינו את תמונת המצב. צה"ל ימשיך לפעול ביוזמה ולא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו ב-7 באוקטובר".

הרמטכ"ל התייחס גם למחויבות לסגירת החשבון עם מבצעי הטבח והדגיש: "החזית בעזה היא חלק ממערכה רב-זירתית. התמונות של משפחת ביבס, התצפיתניות וכל הקורבנות עומדות לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדוף את האחראים ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח – במוקדם או במאוחר".