פרסום ראשון: פיקוד העורף ימליץ להאריך את מצב החירום במשק

פיקוד העורף צפוי להמליץ בהערכת מצב מיוחדת שתתקיים הערב (שבת) כי ההנחיות למשק יוארכו ביממה נוספת, לפחות עד מחר בערב. לאחר מכן תיבחן בחיוב אפשרות להקלות במערכת החינוך באזורים פחות מאוימים כמו עוטף עזה ובקעת הירדן.

בפיקוד העורף טוענים כי בניגוד לדיווחים, ההחלטה על הקלות בפתיחת המשק ביום חמישי לא התקבלה בעקבות לחץ מצד משרד האוצר או גורם אחר. "קיבלנו את ההחלטה משיקולים מקצועיים בלבד. ראינו ירידה בהיקף הירי, ובמסגרת ניהול הסיכונים והאחריות המקצועית שלנו המלצנו על הקלה. סוגיית החינוך ויתר המערכים היא באחריות משרדי הממשלה".

ביום חמישי האחרון הוכרז כי הנחיות התגוננות חדשות של פיקוד העורף ייכנסו לתוקף בשעה 12:00 ויארכו עד היום ב-20:00 בערב - וכי הן עשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב נוספת.

לפיהם ניתן יהיה לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. לגבי מקומות עבודה - ניתן יהיה לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות המעודכנות עדיין אוסרות על קיום פעילות חינוכית.

ביום שלישי האחרון, בכירים בפיקוד העורף חגגו בסעודת פורים המונית בניגוד להנחיות - כך פרסמו לראשונה כתבינו לי עייש וינון שלום יתח. בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS נראים הבכירים בהתקהלות רבה - עליה אסר על הציבור פיקוד העורף בעצמו.

למחרת, בצל איום ירי טילים ויירוטים, המשטרה פעלה אל מול אלפי חוגגים שיצאו לרחובות והתקהלו בירושלים, בניגוד מוחלט להנחיות פיקוד העורף - 14 חשודים נעצרו.

השוטרים כרזו לחוגגים שוב ושוב כי מדובר בהתקהלות בניגוד להנחיות, המהווה סכנה ממשית להם ולשוטרים, ביצעו השמדה של עשרות משקאות אלכוהול, ונאלצו להתמודד עם גילויי אלימות קשים שכללו קטטות וצריכת אלכוהול מופרזת, במהלכן נפצע קטין בן 16 באורח בינוני, ופונה לקבלת טיפול בבית החולים.