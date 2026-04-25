פרסום ראשון: מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לוושינגטון בעוד כשבועיים וחצי, לפסגה עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, כך פרסם היום (שבת) לראשונה כתבנו המדיני גיא עזריאל. כאמור, הפסגה המדוברת מתוכננת לשבוע של ה-11 במאי - במידה ולא תחודש המלחמה והמצב הביטחוני יאפשר את קיומה.

כזכור, בשבוע שעבר דווח ב"קבינט שישי" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע כשאמר לעיתונאים: "אני חושב שהם (נתניהו ועאון) יגיעו לעסקה. יכול להיות שמנהיגיהם ייפגשו בבית הלבן בשבוע-שבועיים הקרובים".

על פי גורם בסביבת ראש הממשלה, נושא הפגישה בבית הלבן עלה בשיחות עם הנשיא, וטראמפ מאוד מעוניין לראות את זה קורה בזמן הקרוב. בישראל כאמור עדיין ממתינים להזמנה הרשמית שתגיע מהבית הלבן.

לפרסומים על הפגישה ההיסטורית המסתמנת, קדמה הכרזת טראמפ לפני כעשרה ימים על הפסקת אש בין ישראל ללבנון - ימים לפני הפגישה ההיסטורית הראשונה בין שגרירי המדינות בארצות הברית. בהמשך, הוא פגש עם השגרירים בליל חמישי, עם הגעתם לסבב שיחות נוסף בין המדינות - והודיע על הארכה נוספת שלה.

לאחר הפגישה כתב בחשבונו ברשת Truth Social: "הפגישה עברה בצורה טובה מאוד! ארצות הברית תעבוד עם לבנון כדי לסייע לה להגן על עצמה מפני חיזבאללה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות".