במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית כחצי מיליארד שקלים למחבלים במסגרת מנגנון pay-for-slay - תשלום למשפחות מחבלים ולבני משפחותיהם, כך פורסם לראשונה הערב (רביעי) על ידי כתב הדיפלומטיה עמיחי שטיין במהדורה המרכזית של i24NEWS.

בדברים שנחשפו לראשונה לשרים בדיון הקבינט שהתכנס ביום ראשון, עלה כי מתוך הכספים שהועברו על ידי הרשות הפלסטינית, 395 מיליון שקלים הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא, ו-92 מיליון שקלים הועברו לבני משפחות מחבלים שנהרגו כשביצעו פיגועים. עוד נאמר לשרים כי מחבלים שהשתחררו בעסקאות החטופים האחרונות קיבלו "מענק מיוחד" מהרשות הפלסטינית.

השר אבי דיכטר אמר בישיבה כי "כל ההצגות של הרשות הפלסטינית לא יועילו - הרי אבו-מאזן אמר בעצמו כי הרשות תמשיך לשלם למשפחות מחבלים עד השקל האחרון". השרה אורית סטרוק אמרה לראש הממשלה בדיון: "כפי שמרדכי חשף בפני אחשוורוש שהמן הוא איש צר ואויב, והאתגר הגדול היה לשכנע את אחשוורוש בעניין הזה - נתניהו צריך לשכנע את הנשיא טראמפ שאבו מאזן הוא איש צר ואויב".

בכירי מערכת הביטחון סיפרו לשרים כי בתקופה האחרונה קוצצו משכורות של עובדים ברשות הפלסטינית, כולל מורים, רופאים ואחיות כדי שהעברת הכספים למחבלים לא תיפגע. במסגרת זאת יש לציין כי כיום השכר ההממוצע ברשות הפלסטינית עומד על כ-3,000 שקלים – אך הכספים שמחבלים מקבלים יכולים להגיע לפעמים ל-12 אלף שקלים בחודש.

מאז ה-7 באוקטובר גברה הביקורת הבינלאומית על העובדה שהרשות הפלסטינית משלמת כספים למחבלים ולבני משפחותיהם. ממשל טראמפ אף איים בשנה שעברה להטיל סנקציות על יו"ר הרשות הפלסטינית ובכיריה אם ימשיכו לשלם משכורות למחבלים. כדי למנוע את המהלך, פיטר אבו-מאזן את שר האוצר הפלסטיני שחתם על העברות הכספים. בקבינט נחשף כי גם שר האוצר שמונה אחריו המשיך לחתום על העברות כספים למחבלים.

בחודשים האחרונים שר החוץ גדעון סער מעלה בשיחותיו עם בכירים מהמדינות השונות, כולל באו"ם בשבוע שעבר, את העובדה שהרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם כספים למחבלים, למרות ההצהרות שלה שזה פסק. סער מציג לעמיתיו בעולם את הנתונים על התשלומים שהרשות מעבירה, ואף מחלק לעמיתיו נוסח של החוק שקיים כעת ברשות הפלסטינית, שבו מדובר על חשיבות המחבלים בעיני הרשות הפלסטינית ומודגש הצורך בהעברת הכספים.

בשנת 2018 חוקק חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל. הדו"ח שנמסר לקבינט מדי שנה מפרט את סך הכספים ששילמה "קרן הקדושים של הרשות הפלסטינית למחבלים ולבני משפחותיהם" בשנה שחלפה, ובשנה שלאחר מכן יוקפא בכל חודש סכום בשיעור של 1/12 מהסכום שנקבע בדו"ח, מתוך כספי המיסים שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית.

ע"פ הנתונים שנמסרו לקבינט בסה"כ הוקפאו עד כה 4 מיליארד שקלים במסגרת ההליך הזה. כלומר, מאז 2018 הועברו מיליארדים ע"י הרשות הפלסטינית למשפחות מחבלים. גורמי הביטחון הבהירו במהלך הישיבה כי הסכומים שפורטו הם הסכומים הידועים שהועברו, וההערכה היא כי ישנם סכומים נוספים, אותם מעבירה הרשות הפלסטינית למחבלים בדרכים אחרות.