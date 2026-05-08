"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 08.05.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע, הכתב הפוליטי נדב אלימלך, כתב החוץ ברק בטש, ראש דסק הפלילים לי עייש, סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, עורך הדין דוד פורר ומפקד גלי צה"ל לשעבר שמעון אלקבץ והכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן.

המלכוד הדמוקרטי: למה הימין לא מצליח למשול למרות הניצחונות בקלפי?

היכולת של ממשלה נבחרת לממש את המדיניות שלשמה נבחרה עומדת במרכזו של דיון נוקב על עתיד הדמוקרטיה הישראלית. למרות רצף של ניצחונות בבחירות ב-30 השנים האחרונות, מחנה הימין מוצא את עצמו שוב ושוב חסר אונים מול מנגנונים שאינם נבחרים, המונעים ממנו לבצע שינויים במערכת המשפט ובמינויים בכירים. בעוד שהצהרותיו של יאיר גולן על החלפת מינויי ימין באנשי אמון נתפסות כלגיטימיות במשחק הפוליטי, ניסיונות דומים מצד שרים כמו מיקי זוהר או אמיר אוחנה נתקלו בחקירות פליליות ובעתירות לבית המשפט העליון.

מחדלי החקירה והטענות שנקברו: קובי יעקובי יוצא לקרב על האמת

נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, יצא השבוע לקרב המשפטי של חייו מול היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום בגין שיבוש הליכי משפט. יעקובי, שמוביל קו נוקשה שהפך את תנאי הכליאה של המחבלים מ"קייטנה" לגיהנום, טוען כי מדובר במניע פוליטי שנועד לסלקו מתפקידו בשל היותו מינוי של השר לביטחון לאומי. במרכז הפרשה עומדת טענה חמורה לטיוח: מזה חודש מונח מידע על שולחן היועצת המשפטית לממשלה בדבר יחסים אינטימיים בין החוקרת במחלקה לחקירות שוטרים לבין עד המפתח נגד הנציב. האם מערכת אכיפת החוק משמשת ככלי לחיסול חשבונות פוליטיים על גבו של האיש שנמצא על הכוונת של ארגוני הטרור?

סקר i24NEWS: רוב הציבור דורש מבני גנץ לפרוש מהחיים הפוליטיים

ממצאים דרמטיים בסקר "דיירקט פולס" עבור "קבינט שישי" שפורסמו הערב, חושפים שחיקה חסרת תקדים במעמדו של בני גנץ. על פי הנתונים, 51% מכלל הציבור סבורים כי עליו להיענות לקריאות חבריו לאופוזיציה ולפרוש מהתמודדות לכנסת. בקרב מצביעי האופוזיציה בלבד, הנתון מזנק ל-78% שרוצים לראות את גנץ מחוץ למגרש הפוליטי. במקביל, הסקר בדק את יחסי הכוחות בתרחיש של איחוד בין אביגדור ליברמן לגדי אייזנקוט.

שבוע לאחר פציעת חבריהם: תיעוד מפשיטת לוחמי דוכיפת על מחנה הפליטים

לוחמי יחידת דוכיפת סגרו מעגל בלב מחנה פליטים ביהודה ושומרון, בדיוק שבוע לאחר ששניים מחבריהם נפצעו בפיגוע דקירה באותה הגזרה. בתיעוד מיוחד שהביא כתבנו יונתן רווה, נראים רגעי התדרוך המתוחים, התנועה החשאית בסמטאות וההגעה לבתיהם של המבוקשים המעורבים בתשתית הטרור המקומית. במהלך הפעילות, הלוחמים שחזרו את רגעי ההיתקלות הקשים מהשבוע שעבר, שבהם חוסל מחבל אחד ונעצר השני. המבצע הנוכחי הסתיים בלכידת מספר מבוקשים נוספים וללא נפגעים לכוחותינו, כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול פיגועים בטרם יציאתם לפועל.

מבצע "ביצה חלופית": הדרמה הלילית בקן הנשרים שהסתיימה בבקיעה נדירה

זה התחיל כזיהוי מדאיג של פקחי רשות הטבע והגנים בשבוע שעבר: ביצת נשרים בקינון פעיל שלא הצליחה לבקוע. במרוץ נגד הזמן, יצאו הפקחים למבצע לילי נועז ומורכב להחלפת הביצה הפגומה בביצה אחרת שנמצאה נטושה, בתקווה שההורים המקוננים לא יבחינו בשינוי וימשיכו בדגירה. התיעוד הנדיר של רועי כץ חושף את המתח ברגעי ההחלפה ואת הדרמה שהתחוללה כאשר זוג הנשרים חזר לקן. למרות החשש מדחייה, הטבע ניצח: הנשרים אימצו את הביצה החדשה, והשבוע תועדה בקיעתו של גוזל בריא. בקרוב, הצאצא החדש של מלך העופות צפוי לפרוש כנפיים ולחתוך את שמי הארץ.

"מדינה פלסטינית על בסיס קווי 1967": אבי דבוש במפגש קצוות לוהט

המועמד הטרי לרשימת "הדמוקרטים", אבי דבוש, מחזיר אל שולחן הדיונים את חזון שתי המדינות על בסיס קווי 1967, גם לאחר אירועי השבעה באוקטובר. בשיחה טעונה הערב ב"מפגש קצוות", הציג דבוש עמדות הכוללות חלוקה של ירושלים והעברת נשק למנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. לטענת דבוש, הקמת מדינה פלסטינית היא הדרך היחידה להבטיח את ביטחון ישראל לטווח ארוך ולסיים את הסכסוך. מול הביקורת הנוקבת על כך שמדובר בפרס לטרור לאחר הטבח בדרום, דבוש מתעקש כי חיזוק הגורמים המוכנים להידברות ברשות הוא אינטרס ביטחוני ישראלי עליון.

