מחומר הרדמה לסם מסוכן: הקטמין משתלט על עולם המסיבות

סם הקטמין שימש בעבר בעיקר כחומר הרדמה בחדרי ניתוח, וכתרופה לטיפול בנפגעי פוסט טראומה. היום אפשר לראות אותו בעיקר במסיבות, נפוץ, זול ובעיקר: מסוכן. המחיר הזול והזמינות שלו הפכו אותו לאחד מהסמים הנפוצים ביותר בקרב צעירים, אבל ההשפעות שלו לא פחות הרסניות משל סמים ידועים אחרים. כתבנו עידו שברצטוך חשף במגזין השבת את הקלות הבלתי נסבלת בה אפשר להשיג היום קטמין, ואת ההשפעות הקשות שלו על אלו שבסך הכל חיפשו רגע של בריחה מהמציאות.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד